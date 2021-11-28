Кулеба: Украина будет работать с новым правительством ФРГ над устранением угроз "Северного потока – 2"

Кулеба сказал, что Украина приветствует заключение коалиционного соглашения в Германии и ценит факт, что в документе говорится о территориальной целостности и суверенитете Украины и ее европейской интеграции.

Также, по его словам, важен четкий посыл коалиционного соглашения для России: прекратить дестабилизирующую деятельность в Украине и найти политическое решение.

В то же время Украина хотела бы увидеть "более сильную позицию, когда речь идет о геополитических энергетических проектах в Европе", сказал глава украинского внешнеполитического ведомства. Он отметил, что Украина будет работать с новым правительством Германии "над устранением угроз, которые "Северный поток – 2" представляет не только для безопасности Украины, но и для стабильности во всей Европе".