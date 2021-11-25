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Главой МИД Германии может стать Бербок, ее партия выступает против "Северного потока – 2" и за членство Украины в ЕС

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Бербок выступала против "Северного потока 2"
Бербок выступала против "Северного потока – 2"
Фото: EPA

Возможное назначение на пост министра иностранных дел Германии одной из лидеров партии "Зеленые" Анналены Бербок будет благоприятно для Украины. Об этом пишет "BBC-Україна".

24 ноября лидеры трех из прошедших в Бундестаг по итогам выборов политсил – Социал-демократической партии (СДПГ), Свободной демократической партии (СДП) и "Зеленых" заключили коалиционное соглашение, согласно которому социал-демократ Олаф Шольц заменит Ангелу Меркель на посту канцлера. 

Кто войдет в коалиционное правительство, еще официально не объявляли, но по прогнозам немецких СМИ, в частности Bloomberg, пост министра иностранных дел займет Бербок.

Бербок – третья слева, Шольц – в центре. Фото: EPA
Бербок – третья слева, Шольц – в центре. Фото: EPA

Бербок – член партии "Союз 90 / Зеленые" с 2005 года, с 2013-го – депутат Бундестага. Одна из центральных тем политика – борьба с изменениями климата. Также она выступает против строительства газопровода "Северный поток – 2". "Ущерб внешней политике растет с каждым днем, когда правительство Германии придерживается этого кремлевского проекта", – говорила она в интервью каналу ZDF, обнародованном в начале февраля.

Партия "Зеленые" выступает против ископаемых видов топлива и добилась включения в коалиционное соглашение пункта о сворачивании газовой энергетики в Германии до 2040 года (а угольной – до 2030 года).

"Зеленые" очень неприветливы к России", пишет "BBC-Україна", поскольку они – за принципиальную внешнюю политику, основанную на западных ценностях и защите прав человека и гражданских свобод.

Кроме того, "Зеленые" – единственная партия, которая открыто выступает за перспективу членства в ЕС для Украины, Грузии и Молдовы. 

По прогнозам СМИ, в состав правительства ФРГ войдет еще один лидер "Зеленых", Роберт Хабек. Он предлагал предоставить Украине летальное оружие, за что его подвергли критике другие немецкие политики. Ему прочат либо должность министра защиты окружающей среды, либо министра экономики и окружающей среды.

"Впрочем, изменится ли политика в отношении Украины, зависит от желания партнеров "Зеленых" по коалиции", – добавляет "BBC-Україна".

Контекст:

26 сентября в Германии прошли выборы в БундестагВ них приняли участие 47 партий. Избранные депутаты через несколько недель выберут нового федерального канцлера, который сформирует правительство.

"Немецкая волна" сообщала, что больше всего голосов (25,7%) получила СДПГ. Второе место с 24,1% голосов занял ХДС/ХСС. На третьем месте – "Зеленые" (14,8%), а на четвертом – Социал-демократическая партия (11,5%). Всего в Бундестаг прошли восемь партий, включая Союз южношлезвигских избирателей, который был освобожден от пятипроцентного барьера как партия датского и фризского меньшинств, и получил одно место в парламенте. 

Меркель после 15 лет на посту отказалась снова выдвигать свою кандидатуру на выборы. Об этом она заявила в 2018 году, а в новогоднем обращении в 2021 году подтвердила свое решение. 

26 октября полномочия Меркель на посту канцлера прекратились. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер попросил ее продолжить правительственную деятельность до избрания нового канцлера Германии.

Теги: Германия, энергетика, ФРГ, МИД Германии, Северный поток – 2, соглашение, Анналена Бербок, Роберт Хабек
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