Главой МИД Германии может стать Бербок, ее партия выступает против "Северного потока – 2" и за членство Украины в ЕС

24 ноября лидеры трех из прошедших в Бундестаг по итогам выборов политсил – Социал-демократической партии (СДПГ), Свободной демократической партии (СДП) и "Зеленых" заключили коалиционное соглашение, согласно которому социал-демократ Олаф Шольц заменит Ангелу Меркель на посту канцлера.

Кто войдет в коалиционное правительство, еще официально не объявляли, но по прогнозам немецких СМИ, в частности Bloomberg, пост министра иностранных дел займет Бербок.

Бербок – третья слева, Шольц – в центре. Фото: EPA

Бербок – член партии "Союз 90 / Зеленые" с 2005 года, с 2013-го – депутат Бундестага. Одна из центральных тем политика – борьба с изменениями климата. Также она выступает против строительства газопровода "Северный поток – 2". "Ущерб внешней политике растет с каждым днем, когда правительство Германии придерживается этого кремлевского проекта", – говорила она в интервью каналу ZDF, обнародованном в начале февраля.

Партия "Зеленые" выступает против ископаемых видов топлива и добилась включения в коалиционное соглашение пункта о сворачивании газовой энергетики в Германии до 2040 года (а угольной – до 2030 года).

"Зеленые" очень неприветливы к России", пишет "BBC-Україна", поскольку они – за принципиальную внешнюю политику, основанную на западных ценностях и защите прав человека и гражданских свобод.

Кроме того, "Зеленые" – единственная партия, которая открыто выступает за перспективу членства в ЕС для Украины, Грузии и Молдовы.

По прогнозам СМИ, в состав правительства ФРГ войдет еще один лидер "Зеленых", Роберт Хабек. Он предлагал предоставить Украине летальное оружие, за что его подвергли критике другие немецкие политики. Ему прочат либо должность министра защиты окружающей среды, либо министра экономики и окружающей среды.

"Впрочем, изменится ли политика в отношении Украины, зависит от желания партнеров "Зеленых" по коалиции", – добавляет "BBC-Україна".