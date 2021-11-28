Германия призвала Конгресс США не вводить санкции против "Северного потока – 2" – СМИ

Германия и США 21 июля 2021 года сообщили, что заключили соглашение по газопроводу "Северный поток – 2" Фото: nord-stream2.com

В нем утверждается, что ФРГ "полна решимости успешно реализовать" достигнутые 21 июля договоренности из США с целью "укрепить энергетическую безопасность Украины и Европы, а также удержать Россию от злоупотребления трубопроводом в агрессивных политических целях".

Подчеркивается, что "Северный поток – 2" не смягчил внешнюю политику Берлина по отношению к Москве, а также что "рост цен на энергоносители является глобальным явлением и не может быть обусловлен исключительно Россией".

"Россия в настоящее время выполняет все обязательства по поставкам, включая соглашение о транзите газа с Украиной, однако она может делать больше. Недавние заявления [президента РФ Владимира] Путина об увеличении поставок в европейские газовые хранилища – это шаг в правильном направлении, – отмечается в документе. – Односторонние действия Конгресса США могут подорвать эти совместные усилия и серьезно ослабить трансатлантическое единство по теме России".

По мнению Берлина, "санкции против союзника США будут только победой Путина".

"Санкции США против "Северного потока – 2" подорвут обязательства, данные Германии в совместном заявлении, ослабят доверие к правительству США и поставят под угрозу достижения совместного заявления, включая положения о поддержке Украины", – указывается в документе.

Советник президента Украины Владимира Зеленского сказал Axios, что Украина "шокирована, опечалена и сбита с толку" усилиями ФРГ по спасению "самого опасного геополитического проекта России".

Зеленский 12 ноября в Twitter попросил Сенат США поддержать правки в оборонный бюджет о санкциях против "Северного потока – 2".

"Газовый шантаж Европы должен прекратиться навсегда", – отметил глава Украинского государства.