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Германия призвала Конгресс США не вводить санкции против "Северного потока – 2" – СМИ

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Германия и США 21 июля 2021 года сообщили, что заключили соглашение по газопроводу "Северный поток 2"
Германия и США 21 июля 2021 года сообщили, что заключили соглашение по газопроводу "Северный поток – 2"
Фото: nord-stream2.com

Правительство ФРГ призвало Конгресс США не вводить санкции против газопровода "Северный поток – 2", в Берлине считают, что ограничения нанесут ущерб трансатлантическому единству. Об этом говорится в засекреченном документе от 19 ноября, который посольство Германии в Вашингтоне направило американским законодателям, его 28 ноября опубликовал портал Axios.

В нем утверждается, что ФРГ "полна решимости успешно реализовать" достигнутые 21 июля договоренности из США с целью "укрепить энергетическую безопасность Украины и Европы, а также удержать Россию от злоупотребления трубопроводом в агрессивных политических целях".

Подчеркивается, что "Северный поток – 2" не смягчил внешнюю политику Берлина по отношению к Москве, а также что "рост цен на энергоносители является глобальным явлением и не может быть обусловлен исключительно Россией".

"Россия в настоящее время выполняет все обязательства по поставкам, включая соглашение о транзите газа с Украиной, однако она может делать больше. Недавние заявления [президента РФ Владимира] Путина об увеличении поставок в европейские газовые хранилища – это шаг в правильном направлении, – отмечается в документе. – Односторонние действия Конгресса США могут подорвать эти совместные усилия и серьезно ослабить трансатлантическое единство по теме России".

По мнению Берлина, "санкции против союзника США будут только победой Путина".

"Санкции США против "Северного потока – 2" подорвут обязательства, данные Германии в совместном заявлении, ослабят доверие к правительству США и поставят под угрозу достижения совместного заявления, включая положения о поддержке Украины", – указывается в документе.

Советник президента Украины Владимира Зеленского сказал Axios, что Украина "шокирована, опечалена и сбита с толку" усилиями ФРГ по спасению "самого опасного геополитического проекта России".

Зеленский 12 ноября в Twitter попросил Сенат США поддержать правки в оборонный бюджет о санкциях против "Северного потока – 2".

"Газовый шантаж Европы должен прекратиться навсегда", – отметил глава Украинского государства.

Контекст:

Строительство "Северного потока – 2", который должен соединить ФРГ и РФ по дну Балтийского моря в обход Украины, полностью завершено. 8 ноября 2021 года в "Газпроме" заявили, что трубопровод готов к запуску.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают трубопровод угрозой для энергетической безопасности Европы.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая 2021 года глава Белого дома назвал "контрпродуктивным" с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против "Северного потока – 2", поскольку газопровод "практически закончен".

Германия и США 21 июля 2021 года сообщили, что заключили соглашение по газопроводу "Северный поток – 2". Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины".

"Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) сообщил, что Nord Stream 2 AG, которой на 100% владеет российский "Газпром", 8 сентября подала заявку на сертификацию как независимого оператора системы передачи газопровода "Северный поток – 2" в Федеральное сетевое агентство ФРГ. К процедуре сертификации допущены государственная энергетическая компания Польши PGNiG и ее немецкое дочернее предприятие PGNiG Supply & Trading GmbH, а также "Нафтогаз України" и "Оператор ГТС Украины".

"Немецкая волна" отмечала, что предварительное решение по "Северному потоку – 2" должно вынести Федеральное сетевое агентство ФРГ, а затем свою позицию по газопроводу предстоит высказать Европейской комиссии, она может взять на выработку заключения до четырех месяцев. После этого у немецкого регулятора будет еще два месяца на принятие окончательного решения.

16 ноября стало известно, что Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию "Северного потока – 2". В ОГТСУ допустили, что "Газпром" попытается обойти законодательство ЕС для сертификации трубопровода.

Власти Украины считают, что РФ уже начала использовать "Северный поток – 2" как оружие – Россия ограничивает экспорт газа в Европу, чтобы повысить цены, сформировать энергетический кризис и оправдать запуск газопровода, который проходит сертификацию.

8 ноября комитет Сената по иностранным делам сообщил, что инициирует внесение в оборонный бюджет США поправки, которая предусматривает санкции в отношении компании Nord Stream 2 AG.

23 ноября Госдепартамент США представил в Конгресс доклад, назвав два судна, против которых Министерство финансов США потом ввело санкции из-за причастности к строительству газопровода. В Госдепе заявили, что США и дальше будут вводить санкции против "Северного потока – 2".

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