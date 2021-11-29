ГОРДОН
 
 
МИР

"Северный поток – 2" точно не будет работать еще полгода – посол Германии в Украине

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По словам Фельдгузен, сертификация "Северного потока 2" станет возможной только после анбандлинга
По словам Фельдгузен, сертификация "Северного потока – 2" станет возможной только после анбандлинга
Фото: ЕРА

Газопровод "Северный поток – 2" не будет работать еще полгода. Об этом в интервью "Интерфакс-Украина", опубликованном 29 ноября, заявила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.

Она считает хорошим предложение Украины Европейскому союзу о дополнительном транзите газа в объеме 55 млрд м³ на специальных условиях. По ее мнению, оно может быть реализовано, если РФ будет добывать больше газа и захочет поставлять его в ЕС в больших объемах.

"Это было хорошее предложение Украины. Если вы внимательно посмотрите, то речь идет только о дополнительных объемах газа. Это не так легко, как мы думаем, потому что газ находится в России, а не в Украине, пункт передачи газа – на вашей восточной границе. Предложение интересное. Потому что "Северный поток – 2" еще точно полгода не будет работать. Если Россия может добывать больше газа и хочет больше поставлять его, если у них есть коммерческий интерес и они это физически могут сделать – это хорошее предложение, и я могу представить себе, что оно будет реализовано", – сказала Фельдгузен.

Она подчеркнула, что сертификация "Северного потока – 2" станет возможной только после анбандлинга.

"Мы все думаем, что у России есть интерес получить сертификацию раньше, а не позже. Однако сейчас это точно не будет быстрее. Если они не сделают анбандлинг, то и сертификации не будет. В Bundesnetzagentur работают бюрократы, и если нет условий для сертификации, то ее и не будет. Россия знает об этом. То, что у нас есть проблема с поставкой энергии сейчас – это другой вызов, мы над этим все работаем, не только Германия, но и другие страны. Но я думаю, что тот факт, что Bundesnetzagentur остановил сертификацию, не имеет связи с этим кризисом", – утверждает посол.

Она считает, что основная причина роста цен на газ – тот факт, что его мало на европейском рынке.

"Нидерланды, Норвегия поставляют меньше газа. Мы знали об этом. Плохим сюрпризом было то, что сжиженный газ уходит полностью в Азию, потому что там более высокие цены. То есть это коммерческое решение. Россия поставляет газ пока что в рамках соглашений. Если смотреть на годовые или месячные объемы, они в ноябре поставляли даже больше, чем раньше. Мы за этим очень внимательно наблюдаем, но пока что эти естественные причины больше влияют на цену газа… В случае использования Россией газа как оружия будем принимать соответствующие меры", – резюмировала Фельдгузен.

Контекст:

Строительство "Северного потока – 2", который должен соединить ФРГ и РФ по дну Балтийского моря в обход Украины, полностью завершено. 8 ноября 2021 года в "Газпроме" заявили, что трубопровод готов к запуску.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают трубопровод угрозой для энергетической безопасности Европы.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая 2021 года глава Белого дома назвал "контрпродуктивным" с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против "Северного потока – 2", поскольку газопровод "практически закончен".

Германия и США 21 июля 2021 года сообщили, что заключили соглашение по газопроводу "Северный поток – 2". Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины".

"Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) сообщил, что Nord Stream 2 AG, которой на 100% владеет российский "Газпром", 8 сентября подала заявку на сертификацию как независимого оператора системы передачи газопровода "Северный поток – 2" в Федеральное сетевое агентство ФРГ. К процедуре сертификации допущены государственная энергетическая компания Польши PGNiG и ее немецкое дочернее предприятие PGNiG Supply & Trading GmbH, а также "Нафтогаз України" и "Оператор ГТС Украины".

"Немецкая волна" отмечала, что предварительное решение по "Северному потоку – 2" должно вынести Федеральное сетевое агентство ФРГ, а затем свою позицию по газопроводу предстоит высказать Европейской комиссии, она может взять на выработку заключения до четырех месяцев. После этого у немецкого регулятора будет еще два месяца на принятие окончательного решения.

16 ноября стало известно, что Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию "Северного потока – 2". В ОГТСУ допустили, что "Газпром" попытается обойти законодательство ЕС для сертификации трубопровода.

Власти Украины считают, что РФ уже начала использовать "Северный поток – 2" как оружие – Россия ограничивает экспорт газа в Европу, чтобы повысить цены, сформировать энергетический кризис и оправдать запуск газопровода, который проходит сертификацию.

Теги: Россия, Германия, Украина, газ, газопровод, Европа, анбандлинг, Северный поток – 2, Анка Фельдгузен, ЕС
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
72-летний Поплавский показал свою семью – сына, невестку и внука
72-летний Поплавский показал свою семью – сына, невестку и внука
"Эта малышка понравилась даже верблюду". Санина в прозрачной блузке похвасталась отдыхом в ОАЭ
"Эта малышка понравилась даже верблюду". Санина в прозрачной блузке похвасталась отдыхом в ОАЭ
"Совсем другая". Каменских показала лицо без макияжа
"Совсем другая". Каменских показала лицо без макияжа
  "Макс женат, Леся. Имей в виду". Никитюк в финале "Танцев со звездами" заставила Чмерковского положить ей руку на попу. Видео
  "Макс женат, Леся. Имей в виду". Никитюк в финале "Танцев со звездами" заставила Чмерковского положить ей руку на попу. Видео
"На писюн засмотрелся", "Вена пульсирует". Экс-участница "ВИА Гры" Layah показала промежность
"На писюн засмотрелся", "Вена пульсирует". Экс-участница "ВИА Гры" Layah показала промежность
"Секси-леди", "Сахарная мама". Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова снялась в стрингах
"Секси-леди", "Сахарная мама". Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова снялась в стрингах
  "Ты хоть раз его видела, этого мужа?", "Нормальный муж, классный". Dzidzio обсудил с Поляковой и Каменских мужа Цибульской
  "Ты хоть раз его видела, этого мужа?", "Нормальный муж, классный". Dzidzio обсудил с Поляковой и Каменских мужа Цибульской
"Это унизительный путь". Макконахи заявил, что передумал баллотироваться в губернаторы Техаса
"Это унизительный путь". Макконахи заявил, что передумал баллотироваться в губернаторы Техаса
"Совсем похудела. Раньше лучше выглядела". Звезда "Великолепного века" Узерли снялась лежа на столе
"Совсем похудела. Раньше лучше выглядела". Звезда "Великолепного века" Узерли снялась лежа на столе
"С возрастом получаем то, что себе позволяем". Похудевшая на 20 кг 47-летняя Мозговая восхитила стройной фигурой
"С возрастом получаем то, что себе позволяем". Похудевшая на 20 кг 47-летняя Мозговая восхитила стройной фигурой
"Образ на кастинг порно-актрисы", "Зачем оголять грудь на детском празднике?" Блогер Стужук шокировала сеть костюмом на дне рождения сына
"Образ на кастинг порно-актрисы", "Зачем оголять грудь на детском празднике?" Блогер Стужук шокировала сеть костюмом на дне рождения сына
"Как выросла, обалдеть", "Дети у Ани красивые получаются". В сети показали редкое фото младшей дочери Седоковой – 10-летней Моники
"Как выросла, обалдеть", "Дети у Ани красивые получаются". В сети показали редкое фото младшей дочери Седоковой – 10-летней Моники
"Катя как невеста". Осадчая оголила декольте
"Катя – как невеста". Осадчая оголила декольте
От рака умер 41-летний креативный директор Louis Vuitton Вирджил Абло
От рака умер 41-летний креативный директор Louis Vuitton Вирджил Абло
"Вы ждете ребенка?", "Такой животик". В сети предположили, что ведущая "Танцев со звездами" Онуфрийчук беременна
"Вы ждете ребенка?", "Такой животик". В сети предположили, что ведущая "Танцев со звездами" Онуфрийчук беременна
"Какой Константин взрослый", "А прическа какая". Джанабаева показала объятия с 17-летним сыном от Валерия Меладзе
"Какой Константин взрослый", "А прическа какая". Джанабаева показала объятия с 17-летним сыном от Валерия Меладзе
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Каждая поза кричит: "Возьми меня", "Вульгарная". Тина Кароль снялась в топе с широко разведенными ногами (216322)
2
"Вы точно сейчас пойдете на кухню". Как быстро и легко приготовить картофельные оладьи. Видео (140423)
3
"Сперма все равно лучше". Мейхер показала средство, которое поддерживает молодость ее кожи (109728)
4
"Жаль, что нет места в семье", "Такой хрупкий и кроткий". Тоня Матвиенко показала объятия своего отца с младшей внучкой (101907)
5
"Кроме выпяченных доек, не на что смотреть", "Сиси". Водонаева появилась на публике в расстегнутой блузке (88096)
6
Исполнителя хита "Гуси" сняли на камеру в столичном метро, когда он пел в вагоне с коробкой для сбора денег (58459)
7
"Папина генетика", "Молодой Арнольд". Внебрачный сын Шварценеггера показал накачанное тело (40650)
8
"Настя на Володе, с цветами и трусами, но не с дочерью". Волочкову раскритиковали за публикацию в День матери (27775)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS