США изучают варианты возможной эвакуации американских граждан из Украины – СМИ

По данным CNN, Пентагон планирует ряд сценариев в случае необходимости проведения эвакуации: от небольшой эвакуации не выполняющих жизненно важных функций госслужащих США до более масштабной эвакуации.

В то же время источники CNN подчеркнули, что в настоящее время администрация Байдена не видит необходимости в эвакуации.

Подобные "обсуждения являются частью планирования на случай серьезного ухудшения ситуации с безопасностью", отметили несколько официальных лиц, участвовавших в планировании.

В то же время такие обсуждения "отражают, насколько серьезно администрация относится к сценарию с вторжением", указывает CNN.