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США уже получили две ощутимые пощечины. Украина может стать третьей – Рахманин

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Третья пощечина, на украинском поле, будет серьезным репутационным ударом для США, считает Рахманин
Третья пощечина, на украинском поле, будет серьезным репутационным ударом для США, считает Рахманин
Скриншот: Свобода слова на ICTV / YouTube

Соединенные Штаты вынуждены искать варианты влияния на президента РФ Владимира Путина, в Белом доме уже получили две "ощутимые пощечины", третья, на украинском поле, поставит под сомнение величие страны. Такое мнение 6 декабря в эфире программы "Свобода слова" на ICTV выразил нардеп от "Голоса" Сергей Рахманин.

"Соединенные Штаты получили две достаточно ощутимые пощечины. Первая – это "Северный поток – 2", и они даже не знали, что это будет для них такой сложной репутационной историей. Вторая – это Афганистан. Третья пощечина, на украинском поле, будет серьезным репутационным ударом для США, потому что она действительно поставит под сомнение величие Америки как сверхдержавы, – сказал Рахманин. – И потому они вынуждены будут искать какие-то варианты для того, чтобы найти способы каким-то образом повлиять на Путина. Но удастся им, не удастся ли, нам самим нужно делать то, что должны делать, а именно начинать с наименьшего – увеличить оборонный бюджет".

На 7 декабря запланированы переговоры президента США Джо Байдена и Путина. Они пройдут по видеосвязи.

"Лидеры обсудят ряд тем в отношениях между США и Россией, включая стратегическую стабильность, кибернетические и региональные вопросы. Президент Байден подчеркнет обеспокоенность США военной деятельностью России на границе с Украиной и подтвердит поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины", – сообщала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 5 декабря.

В Кремле и МИД Украины заявили, что не ждут прорыва от переговоров Путина и Байдена.

Контекст:

С конца октября западные СМИ пишут о том, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе.

The New York Times написала 25 ноября, что администрация Байдена сосредоточена на дипломатических каналах, чтобы сдержать и отговорить Путина от вторжения РФ в Украину.

The Washington Post сообщила 29 ноября, что в Белом доме готовят онлайн-переговоры Байдена с Путиным, чтобы обозначить Кремлю цену вторжения в Украину.

Байден 3 декабря заявил, что готовит меры для сдерживания Путина от агрессии против Украины. Новый пакет санкций, который разрабатывают в США, предусматривают отключение России от международной платежной системы SWIFT, сообщил 6 декабря CNN со ссылкой на собственные источники.

Теги: Россия, США, Украина, Афганистан, санкции, Сергей Рахманин, переговоры, агрессия, вторжение, Северный поток – 2, партия Голос, нардеп
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