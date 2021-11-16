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Гройсман призвал власти пересмотреть армейский бюджет: Снимите с дорог, но профинансируйте войска в минимально необходимом объеме в 170 млрд грн

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Гройсман: украинская армия нуждается в финансовой поддержке
Гройсман: украинская армия нуждается в финансовой поддержке
Фото: Volodymyr Groysman / Facebook

Представителям всех фракций Верховной Рады Украины необходимо пересмотреть проект бюджета на 2022 год в части финансирования Вооруженных сил Украины, увеличив расходы с нынешних 130 млрд грн до 170 млрд грн. Об этом 15 ноября в эфире "Свободы слова" на телеканале ICTV заявил лидер политической партии "Украинская стратегия Гройсмана" Владимир Гройсман.

"Сегодня минимально необходимый бюджет финансирования армии – 170 млрд грн, а закладывается на 2022 год всего 130 млрд. Призываю все парламентские фракции: найдите деньги, снимите с дорог – профинансируйте войско. Армия нуждается в финансовой поддержке", – отметил он.

Гройсман считает, что ситуация на украинских границах требует четкого плана действий.

"Нельзя допускать шараханья. В стране – война, мы теряем людей. У нас потери на фронте, потери от COVID-19. Важно, чтобы действия властей были адекватными. Надо смотреть не только под ноги, но и в будущее", – заключил политик.

Контекст:

15 сентября 2021 года  Кабинет Министров Украины утвердил и зарегистрировал в парламенте проект госбюджета на 2022 год. 21 сентября Рада приняла его к рассмотрению.

Как сказал на заседании Кабмина министр финансов Сергей Марченко, доходы предусмотрены на уровне 1,278 трлн грн, расходы – 1,466 трлн грн. Эти показатели госбюджета отличаются от данных, опубликованных на сайте Рады. В документе доходы госбюджета предусмотрены на уровне 1,267 трлн грн, расходы – 1,442 трлн грн.

Министр обороны Украины Андрей Таран заявлял, что в 2022 году будет увеличен фонд оплаты труда военнослужащих, это позволит проводить выплаты своевременно и в полном объеме. В Минобороны отмечали, что в проекте госбюджета на 2022 год предусмотрена рекордная сумма на финансирование сектора безопасности и обороны Украины – 5,95% от ВВП, этот показатель в 2021 году составлял 5,92%, а в 2020-м – 5,45%.

25 сентября заместитель министра обороны Александр Носов рассказал, что в проекте госбюджета Украины на 2022 год на нужды Минобороны предусмотрена меньшая сумма, чем необходимо.

8 октября Носов заявил в Верховной Раде во время часа вопросов к правительству, что недофинансирование украинской армии составляет 7,1 млрд грн

Теги: Россия, Украина, госбюджет, армия, бюджет, Владимир Гройсман, граница, ВСУ, финансирование
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