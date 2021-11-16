Гройсман призвал власти пересмотреть армейский бюджет: Снимите с дорог, но профинансируйте войска в минимально необходимом объеме в 170 млрд грн

"Сегодня минимально необходимый бюджет финансирования армии – 170 млрд грн, а закладывается на 2022 год всего 130 млрд. Призываю все парламентские фракции: найдите деньги, снимите с дорог – профинансируйте войско. Армия нуждается в финансовой поддержке", – отметил он.

Гройсман считает, что ситуация на украинских границах требует четкого плана действий.

"Нельзя допускать шараханья. В стране – война, мы теряем людей. У нас потери на фронте, потери от COVID-19. Важно, чтобы действия властей были адекватными. Надо смотреть не только под ноги, но и в будущее", – заключил политик.