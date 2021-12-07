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Байден и Путин начали онлайн-переговоры. Одна из тем – агрессия РФ против Украины

Общение Байдена (на экране) и Путина может продлиться "столько, сколько потребуется", отметил Песков
Общение Байдена (на экране) и Путина может продлиться "столько, сколько потребуется", отметил Песков
Фото: kremlin.ru

Президенты США и РФ Джо Байден и Владимир Путин начали переговоры в режиме видеосвязи. Об этом 7 декабря сообщается на сайте Кремля.

Путин вышел на связь с Байденом из своей резиденции в Сочи, пишет ТАСС.

Первым слово взял Байден, он выразил надежду на встречу "лицом к лицу" с Путиным в будущем. Оба президента сидят в одиночку за столом, подчеркнуло агентство ТАСС.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что общение Путина и Байдена может продлиться "столько, сколько потребуется".

Как рассказал старший чиновник Белого дома, одной из тем видеозвонка Байдена с Путиным будет наращивание российских войск вдоль границы с Украиной.

"Мы не знаем, принял ли президент Путин решение о дальнейшей военной эскалации против Украины, но мы знаем, что он создает возможности для участия в такой эскалации, если он решит это сделать, – отметил чиновник. – Очевидно, президент Байден [во время звонка] поднимет эти опасения. Он объяснит, что в случае, если Россия решит действовать, будут очень реальные последствия".

По словам старшего чиновника Белого дома, будут затронуты и другие темы, которые имеют "решающее значение для национальной безопасности Америки, включая сохраняющиеся вызовы в киберпространстве, необходимость достижения прогресса по фундаментальным вопросам стратегической стабильности в ядерной, космической областях, а также озабоченность США по поводу успехов, которых Иран добивается в своей ядерной программе, и той угрозы, которую они представляют для регионального и международного мира и безопасности".

Контекст:

Переговоры Байдена и Путина проходят по защищенной линии видеосвязи.

"Лидеры обсудят ряд тем в отношениях между США и Россией, включая стратегическую стабильность, кибернетические и региональные вопросы. Президент Байден подчеркнет обеспокоенность США военной деятельностью России на границе с Украиной и подтвердит поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины", – сообщала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 5 декабря.

Как в Кремле, так и в украинском МИД заявляли, что не ждут "прорывов" от этих переговоров.

3 декабря помощник Путина Юрий Ушаков говорил, что повестка переговоров Байдена и президента РФ "очевидна": двусторонние отношения между РФ и США, предложенная Россией идея провести саммит Совбеза ООН, ситуация в Афганистане, Ливии, Иране и Сирии. Также Путин намерен обсудить с Байденом возможность заключения юридических договоренностей, исключающих дальнейшее движение НАТО на восток.

Путин лично встречался с Байденом с момента его вступления в должность президента США один раз – 16 июля 2021 года в Женеве (Швейцария). Кроме того, Путин и Байден несколько раз говорили по телефону.

По мнению секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, Путин, нагнетая ситуацию возле границы Украины, преследует конкретную цель. "У Путина большое желание сесть за стол переговоров с Байденом, желательно в этом году, и договориться о том, что он здесь будет властвовать. И сейчас эта нагнетаемая истерия: передвижение взад-вперед всех войск, тренировки, которые проходят, – это все в контексте того, что они должны договориться", – сказал Данилов.

Байден 3 декабря заявил, что готовит меры для сдерживания Путина от агрессии против Украины. Новый пакет санкций, который разрабатывают в США, предусматривает отключение России от международной платежной системы SWIFT, сообщил 6 декабря CNN со ссылкой на собственные источники.

Теги: Россия, Владимир Путин, США, Украина, Джо Байден, Дмитрий Песков, телефоны, переговоры, агрессия, угрозы, Сочи, видео
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