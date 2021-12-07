Байден и Путин начали онлайн-переговоры. Одна из тем – агрессия РФ против Украины

Общение Байдена (на экране) и Путина может продлиться "столько, сколько потребуется", отметил Песков Фото: kremlin.ru

Путин вышел на связь с Байденом из своей резиденции в Сочи, пишет ТАСС.

Первым слово взял Байден, он выразил надежду на встречу "лицом к лицу" с Путиным в будущем. Оба президента сидят в одиночку за столом, подчеркнуло агентство ТАСС.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что общение Путина и Байдена может продлиться "столько, сколько потребуется".

Как рассказал старший чиновник Белого дома, одной из тем видеозвонка Байдена с Путиным будет наращивание российских войск вдоль границы с Украиной.

"Мы не знаем, принял ли президент Путин решение о дальнейшей военной эскалации против Украины, но мы знаем, что он создает возможности для участия в такой эскалации, если он решит это сделать, – отметил чиновник. – Очевидно, президент Байден [во время звонка] поднимет эти опасения. Он объяснит, что в случае, если Россия решит действовать, будут очень реальные последствия".

По словам старшего чиновника Белого дома, будут затронуты и другие темы, которые имеют "решающее значение для национальной безопасности Америки, включая сохраняющиеся вызовы в киберпространстве, необходимость достижения прогресса по фундаментальным вопросам стратегической стабильности в ядерной, космической областях, а также озабоченность США по поводу успехов, которых Иран добивается в своей ядерной программе, и той угрозы, которую они представляют для регионального и международного мира и безопасности".