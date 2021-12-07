В Белом доме назвали темы предстоящего разговора Байдена с Путиным

"Президент Байден, очевидно, выразит нашу обеспокоенность наращиванием российской военной мощи и планами в отношении Украины. Повестка также будет охватывать ряд других важных вопросов, включая стратегическую стабильность, киберпространство и ядерную программу Ирана. [...] Что касается Украины, мы ясно выразили нашу глубокую обеспокоенность свидетельствами того, что Россия активизирует свои планы серьезных военных действий против Украины. [...] Чтобы быть ясным, мы не знаем, принял ли президент Путин решение о дальнейшей военной эскалации против Украины, но мы знаем, что он создает возможности для участия в такой эскалации, если он решит это сделать", – сказал чиновник.

Он отметил, что США уже видели такий сценарий в 2014 году, когда Россия вторглась в Украину.

"Очевидно, президент Байден [во время звонка] поднимет эти опасения. Он объяснит, что в случае, если Россия решит действовать, будут очень реальные последствия, но он также объяснит, что есть эффективный путь вперед в дипломатии. Мы призываем Россию вернуться к диалогу дипломатическим путем, включая выполнение Минских соглашений", – заявил спикер.

По его словам, будут затронуты и другие темы, которые имеют "решающее значение для национальной безопасности Америки, включая сохраняющиеся вызовы в киберпространстве, необходимость достижения прогресса по фундаментальным вопросам стратегической стабильности в ядерной, космической областях, а также озабоченность США по поводу успехов, которых Иран добивается в своей ядерной программе, и той угрозы, которую они представляют для регионального и международного мира и безопасности".

Чиновник заявил, что Байден будет вести эту дискуссию с Путиным, как и прошлые беседы, "в профессиональной, откровенной и прямой манере, где он четко разъяснит, что Соединенные Штаты готовы сделать как в отношении сдерживания, так и в отношении дипломатии".