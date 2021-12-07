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В Белом доме назвали темы предстоящего разговора Байдена с Путиным

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Байден проведет разговор с Путиным 7 декабря
Байден проведет разговор с Путиным 7 декабря
Фото: EPA

Одной из тем видеозвонка президента США Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным будет наращивание российских войск вдоль границ с Украиной. Об этом рассказал старший чиновник Белого дома во время общения с журналистами 6 декабря, сообщила пресс-служба администрации президента США.

"Президент Байден, очевидно, выразит нашу обеспокоенность наращиванием российской военной мощи и планами в отношении Украины. Повестка также будет охватывать ряд других важных вопросов, включая стратегическую стабильность, киберпространство и ядерную программу Ирана. [...] Что касается Украины, мы ясно выразили нашу глубокую обеспокоенность свидетельствами того, что Россия активизирует свои планы серьезных военных действий против Украины. [...] Чтобы быть ясным, мы не знаем, принял ли президент Путин решение о дальнейшей военной эскалации против Украины, но мы знаем, что он создает возможности для участия в такой эскалации, если он решит это сделать", – сказал чиновник.

Он отметил, что США уже видели такий сценарий в 2014 году, когда Россия вторглась в Украину.

"Очевидно, президент Байден [во время звонка] поднимет эти опасения. Он объяснит, что в случае, если Россия решит действовать, будут очень реальные последствия, но он также объяснит, что есть эффективный путь вперед в дипломатии. Мы призываем Россию вернуться к диалогу дипломатическим путем, включая выполнение Минских соглашений", – заявил спикер.

По его словам, будут затронуты и другие темы, которые имеют "решающее значение для национальной безопасности Америки, включая сохраняющиеся вызовы в киберпространстве, необходимость достижения прогресса по фундаментальным вопросам стратегической стабильности в ядерной, космической областях, а также озабоченность США по поводу успехов, которых Иран добивается в своей ядерной программе, и той угрозы, которую они представляют для регионального и международного мира и безопасности".

Чиновник заявил, что Байден будет вести эту дискуссию с Путиным, как и прошлые беседы, "в профессиональной, откровенной и прямой манере, где он четко разъяснит, что Соединенные Штаты готовы сделать как в отношении сдерживания, так и в отношении дипломатии".

Контекст:

Переговоры Байдена и Путина запланированы на 7 декабря. Они пройдут по защищенной линии видеосвязи.

"Лидеры обсудят ряд тем в отношениях между США и Россией, включая стратегическую стабильность, кибернетические и региональные вопросы. Президент Байден подчеркнет обеспокоенность США военной деятельностью России на границе с Украиной и подтвердит поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины", – сообщала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 5 декабря.

Как в Кремле, так и в украинском МИД заявляли, что не ждут "прорывов" от этих переговоров.

3 декабря помощник Путина Юрий Ушаков говорил, что повестка переговоров Байдена и президента РФ "очевидна": двусторонние отношения между РФ и США, предложенная Россией идея провести саммит Совбеза ООН, ситуация в Афганистане, Ливии, Иране и Сирии. Также Путин намерен обсудить с Байденом возможность заключения юридических договоренностей, исключающих дальнейшее движение НАТО на восток.

Путин лично встречался с Байденом с момента его вступления в должность президента США один раз – 16 июля 2021 года в Женеве (Швейцария). Кроме того, Путин и Байден несколько раз говорили по телефону.

По мнению секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, Путин, нагнетая ситуацию возле границы Украины, преследует конкретную цель. "У Путина большое желание сесть за стол переговоров с Байденом, желательно в этом году, и договориться о том, что он здесь будет властвовать. И сейчас эта нагнетаемая истерия: передвижение взад-вперед всех войск, тренировки, которые проходят, – это все в контексте того, что они должны договориться", – сказал Данилов.

Байден 3 декабря заявил, что готовит меры для сдерживания Путина от агрессии против Украины. Новый пакет санкций, который разрабатывают в США, предусматривает отключение России от международной платежной системы SWIFT, сообщил 6 декабря CNN со ссылкой на собственные источники.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Иран, Джо Байден, Белый дом, кибербезопасность
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