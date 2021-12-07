Байден может предложить на пост посла США в Украине главу американской дипмиссии в Словакии – СМИ

Об этом, ссылаясь на источники, написало 6 декабря американское издание Foreign Policy.
Журнал называет Бринк опытным дипломатом, но отмечает, что окончательное решение Байден еще не принял.
Дипломатические назначения в Сенате заблокированы – в августе сенатор от Республиканской партии Тед Круз использовал процедурные инструменты, блокирующие эти назначения, сообщает "Голос Америки".
Однако, как сказал Foreign Policy бывший посол США в Украине Уильям Тейлор, Круза "нельзя винить в том, что в Сенат не отправили имя посла". Двухлетнее отсутствие утвержденного Сенатом посла "воспринимается украинцами как необъяснимое", подчеркнул Тейлор.
О том, что Бринк является одним кандидатов на пост главы американской дипмиссии в Киеве, писал в конце октября в Telegram нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко. По его информации, среди кандидатов также посол США в Пакистане Пол Джонс и посол США в Сербии Энтони Годфри.
СМИ называли также имя посла США в Узбекистане Дэниела Розенблюма в качестве претендента на пост главы дипмисии США в Украине.
Постоянного посла Штатов в Киеве нет с мая 2019 года, когда на фоне скандала с якобы имевшим место давлением американского посольства на Генпрокуратуру Украины тогдашний президент Дональд Трамп отозвал Мари Йованович.
Временным поверенным в делах США является Кристина Квин. Заместитель помощника госсекретаря США в бюро по европейским и евразийским делам Джордж Кент говорил в июле, что Белый дом может объявить кандидата на должность посла США в Украине в ближайшие недели.