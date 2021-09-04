Кулеба сказал, поднимался ли в США вопрос о назначении нового посла в Украине

В ответ на вопрос, поднимался ли вопрос о назначении нового посла, Кулеба коротко ответил: "Не поднимался". Других подробностей министр иностранных дел Украины не привел.

В то же время Кулеба добавил, что украинская дипломатия работает над визитом американского президента Джо Байдена в Украину.

"Убежден, что за время своего президентства Байден посетит Украину, поскольку наша страна очень важна для него и является очень важным приоритетом внешней политики США", – заключил министр.