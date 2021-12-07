"Дорога с двусторонним движением". В Кремле заявили, что Путин и Байден начнут переговоры о "системе гарантий"

Информацию в западных СМИ о планах вторжения России в Украину Песков назвал "целенаправленными сливами" и заявил об "агрессивной враждебной риторике, которая идет из европейских столиц, из Вашингтона".
"Здесь у президента Путина есть абсолютно четко оформленная позиция. Он сказал о необходимости начала переговоров по системе гарантий. Гарантии, конечно же, не могут быть односторонними, это дорога с двусторонним движением, понятно. Но, по крайней мере, это конкретная инициатива. Также мы слышали заявление президента США о том, что он идет на эту видеоконференцию с конкретными предложениями по Украине. Имеется в виду, наверное, по урегулированию украинского кризиса", – сказал пресс-секретарь Путина.
Он заявил, что президент РФ "с большим интересом выслушает эти предложения, и можно будет понять, насколько они способны снять напряженность". При этом, по его мнению, снять напряженность можно, только застраховавшись "от возможных помыслов Киева решить проблему Донбасса силовым путем".
1 декабря Путин заявил, что хочет получить от НАТО письменные гарантии, что Альянс не будет расширяться на восток. Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил тогда, что у РФ нет права вето на вступление Украины в НАТО, а тезис о сфере влияния России в отношении суверенных государств неприемлем.
О каких-то гарантиях со стороны России в обмен на нерасширение НАТО до сих пор публично речь не шла. Песков на вопрос об этом также не ответил, заявив, что Россия не знает, "насколько наши партнеры проявят соответствующую политическую волю и пойдут на такие контакты".
Переговоры Байдена и Путина запланированы на 7 декабря. Они пройдут по защищенной линии видеосвязи.
"Лидеры обсудят ряд тем в отношениях между США и Россией, включая стратегическую стабильность, кибернетические и региональные вопросы. Президент Байден подчеркнет обеспокоенность США военной деятельностью России на границе с Украиной и подтвердит поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины", – сообщала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 5 декабря
Как в Кремле, так и в украинском МИД заявляли, что не ждут "прорывов" от этих переговоров.
3 декабря помощник Путина Юрий Ушаков говорил, что повестка переговоров Байдена и президента РФ "очевидна": двусторонние отношения между РФ и США, предложенная Россией идея провести саммит Совбеза ООН, ситуация в Афганистане, Ливии, Иране и Сирии. Также Путин намерен обсудить с Байденом возможность заключения юридических договоренностей, исключающих дальнейшее движение НАТО на восток.
Путин лично встречался с Байденом с момента его вступления в должность президента США один раз – 16 июля 2021 года в Женеве (Швейцария). Кроме того, Путин и Байден несколько раз говорили по телефону.
По мнению секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, Путин, нагнетая ситуацию возле границы Украины, преследует конкретную цель. "У Путина большое желание сесть за стол переговоров с Байденом, желательно в этом году, и договориться о том, что он здесь будет властвовать. И сейчас эта нагнетаемая истерия: передвижение взад-вперед всех войск, тренировки, которые проходят, – это все в контексте того, что они должны договориться", – сказал Данилов.
Байден 3 декабря заявил, что готовит меры для сдерживания Путина от агрессии против Украины. Новый пакет санкций, который разрабатывают в США, предусматривают отключение России от международной платежной системы SWIFT, сообщил 6 декабря CNN со ссылкой на собственные источники.