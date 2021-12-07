"Дорога с двусторонним движением". В Кремле заявили, что Путин и Байден начнут переговоры о "системе гарантий"

Информацию в западных СМИ о планах вторжения России в Украину Песков назвал "целенаправленными сливами" и заявил об "агрессивной враждебной риторике, которая идет из европейских столиц, из Вашингтона".

"Здесь у президента Путина есть абсолютно четко оформленная позиция. Он сказал о необходимости начала переговоров по системе гарантий. Гарантии, конечно же, не могут быть односторонними, это дорога с двусторонним движением, понятно. Но, по крайней мере, это конкретная инициатива. Также мы слышали заявление президента США о том, что он идет на эту видеоконференцию с конкретными предложениями по Украине. Имеется в виду, наверное, по урегулированию украинского кризиса", – сказал пресс-секретарь Путина.

Он заявил, что президент РФ "с большим интересом выслушает эти предложения, и можно будет понять, насколько они способны снять напряженность". При этом, по его мнению, снять напряженность можно, только застраховавшись "от возможных помыслов Киева решить проблему Донбасса силовым путем".

1 декабря Путин заявил, что хочет получить от НАТО письменные гарантии, что Альянс не будет расширяться на восток. Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил тогда, что у РФ нет права вето на вступление Украины в НАТО, а тезис о сфере влияния России в отношении суверенных государств неприемлем.

О каких-то гарантиях со стороны России в обмен на нерасширение НАТО до сих пор публично речь не шла. Песков на вопрос об этом также не ответил, заявив, что Россия не знает, "насколько наши партнеры проявят соответствующую политическую волю и пойдут на такие контакты".