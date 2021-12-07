ГОРДОН
 
 
МИР

"Дорога с двусторонним движением". В Кремле заявили, что Путин и Байден начнут переговоры о "системе гарантий"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Переговоры Путина и Байдена назначены на 7 декабря
Переговоры Путина и Байдена назначены на 7 декабря
Фото: EPA

Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден обсудят на переговорах реализацию договоренностей, достигнутых в Женеве, и "кризисную ситуацию с Украиной". Об этом российскому "Первому каналу" рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Информацию в западных СМИ о планах вторжения России в Украину Песков назвал "целенаправленными сливами" и заявил об "агрессивной враждебной риторике, которая идет из европейских столиц, из Вашингтона".

"Здесь у президента Путина есть абсолютно четко оформленная позиция. Он сказал о необходимости начала переговоров по системе гарантий. Гарантии, конечно же, не могут быть односторонними, это дорога с двусторонним движением, понятно. Но, по крайней мере, это конкретная инициатива. Также мы слышали заявление президента США о том, что он идет на эту видеоконференцию с конкретными предложениями по Украине. Имеется в виду, наверное, по урегулированию украинского кризиса", – сказал пресс-секретарь Путина.

Он заявил, что президент РФ "с большим интересом выслушает эти предложения, и можно будет понять, насколько они способны снять напряженность". При этом, по его мнению, снять напряженность можно, только застраховавшись "от возможных помыслов Киева решить проблему Донбасса силовым путем".

1 декабря Путин заявил, что хочет получить от НАТО письменные гарантии, что Альянс не будет расширяться на восток. Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил тогда, что у РФ нет права вето на вступление Украины в НАТО, а тезис о сфере влияния России в отношении суверенных государств неприемлем.

О каких-то гарантиях со стороны России в обмен на нерасширение НАТО до сих пор публично речь не шла. Песков на вопрос об этом также не ответил, заявив, что Россия не знает, "насколько наши партнеры проявят соответствующую политическую волю и пойдут на такие контакты".

Контекст:

Переговоры Байдена и Путина запланированы на 7 декабря. Они пройдут по защищенной линии видеосвязи.

"Лидеры обсудят ряд тем в отношениях между США и Россией, включая стратегическую стабильность, кибернетические и региональные вопросы. Президент Байден подчеркнет обеспокоенность США военной деятельностью России на границе с Украиной и подтвердит поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины", – сообщала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 5 декабря

Как в Кремле, так и в украинском МИД заявляли, что не ждут "прорывов" от этих переговоров.

3 декабря помощник Путина Юрий Ушаков говорил, что повестка переговоров Байдена и президента РФ "очевидна": двусторонние отношения между РФ и США, предложенная Россией идея провести саммит Совбеза ООН, ситуация в Афганистане, Ливии, Иране и Сирии. Также Путин намерен обсудить с Байденом возможность заключения юридических договоренностей, исключающих дальнейшее движение НАТО на восток.

Путин лично встречался с Байденом с момента его вступления в должность президента США один раз – 16 июля 2021 года в Женеве (Швейцария). Кроме того, Путин и Байден несколько раз говорили по телефону.

По мнению секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, Путин, нагнетая ситуацию возле границы Украины, преследует конкретную цель. "У Путина большое желание сесть за стол переговоров с Байденом, желательно в этом году, и договориться о том, что он здесь будет властвовать. И сейчас эта нагнетаемая истерия: передвижение взад-вперед всех войск, тренировки, которые проходят, – это все в контексте того, что они должны договориться", – сказал Данилов.

Байден 3 декабря заявил, что готовит меры для сдерживания Путина от агрессии против Украины. Новый пакет санкций, который разрабатывают в США, предусматривают отключение России от международной платежной системы SWIFT, сообщил 6 декабря CNN со ссылкой на собственные источники.

Теги: Владимир Путин, США, НАТО, Джо Байден, Кремль, Дмитрий Песков, граница, вторжение, российская агрессия
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Какая соблазнительная, меня заводит", "Волшебные ножки богини". Чехова показала аппетитные формы в бикини
"Какая соблазнительная, меня заводит", "Волшебные ножки богини". Чехова показала аппетитные формы в бикини
  "А что сделаешь? Куда идти?" Сумская заявила, что была шокирована, узнав, каким издевательствам подвергали в школе ее младшую дочь
  "А что сделаешь? Куда идти?" Сумская заявила, что была шокирована, узнав, каким издевательствам подвергали в школе ее младшую дочь
  "Пришло время показать, что является реальностью ". Вышел второй трейлер новой "Матрицы" с Ривзом и Мосс в главных ролях. Видео
  "Пришло время показать, что является реальностью ". Вышел второй трейлер новой "Матрицы" с Ривзом и Мосс в главных ролях. Видео
"Искусственные лица", "Зубы, как унитазы, сделали". Королева и Тарзан показали, как выглядят сейчас
"Искусственные лица", "Зубы, как унитазы, сделали". Королева и Тарзан показали, как выглядят сейчас
"Не уверена, что вы готовы это увидеть". Седокова показала, как выглядела в 19 лет, когда работала ведущей на "Новом канале"
"Не уверена, что вы готовы это увидеть". Седокова показала, как выглядела в 19 лет, когда работала ведущей на "Новом канале"
"Безумно сексуально", "Полегче, крошка. Такой огонь". Онопка снялась в платье-сетке без бюстгальтера
"Безумно сексуально", "Полегче, крошка. Такой огонь". Онопка снялась в платье-сетке без бюстгальтера
"Украинские девушки сексуальные и живые! Даже через фото энергия женская прет". Паперная показала фото с мужем из РФ
"Украинские девушки – сексуальные и живые! Даже через фото энергия женская прет". Паперная показала фото с мужем из РФ
  Melovin: Расстраивает, что к нам российским артистам ездить можно, а украинским в РФ нельзя. Хотя наши, выезжая туда, везут деньги сюда
  Melovin: Расстраивает, что к нам российским артистам ездить можно, а украинским в РФ нельзя. Хотя наши, выезжая туда, везут деньги сюда
"Такая сексуальная", "Никогда не стареешь". 55-летняя Холли Берри показала тело в платье, сильно облегающем грудь и бедра
"Такая сексуальная", "Никогда не стареешь". 55-летняя Холли Берри показала тело в платье, сильно облегающем грудь и бедра
  Группа СКАЙ сняла клип на балладу "Крила" – на съемках сожгли ткань, а Собчук впервые сел за руль кроссового мотоцикла. Видео
  Группа СКАЙ сняла клип на балладу "Крила" – на съемках сожгли ткань, а Собчук впервые сел за руль кроссового мотоцикла. Видео
"То ли баба, то ли мужик... Не разберу", "Оделась, как бухгалтерия на корпоратив". Волочкова вышла в свет в вечернем платье
"То ли баба, то ли мужик... Не разберу", "Оделась, как бухгалтерия на корпоратив". Волочкова вышла в свет в вечернем платье
48-летняя Клум показала голую грудь и пах
48-летняя Клум показала голую грудь и пах
"Фея нежности", "Выглядите на 18". Жанна Бадоева оголила спину и ноги в полупрозрачном платье
"Фея нежности", "Выглядите на 18". Жанна Бадоева оголила спину и ноги в полупрозрачном платье
"Хочет выбежать на улицу голая и станцевать". Полуобнаженная Дорофеева исполнила соблазнительный танец
"Хочет выбежать на улицу голая и станцевать". Полуобнаженная Дорофеева исполнила соблазнительный танец
"Димон, прекращай, выглядишь моложе дочери". 51-летний Маликов показал 21-летнюю дочь и 58-летнюю жену
"Димон, прекращай, выглядишь моложе дочери". 51-летний Маликов показал 21-летнюю дочь и 58-летнюю жену
"Красоточка, настоящая". Катя Осадчая показала, как выглядит в халате и без
"Красоточка, настоящая". Катя Осадчая показала, как выглядит в халате и без
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Кошка меняет кожу", "Это вообще законно?" Maruv сняла платье перед камерой (224152)
2
"Красотка", "Очаровательная". Певица Grosu показала грудь в глубоком декольте (72806)
3
"Люди в очередной раз стали жертвой чудо-монтажа". Огневич опять рассказала о хейте из-за шоу "Холостячка" (58104)
4
"Чудесная задница". Рианна эротично прогнулась перед камерой, показав пятую точку (50877)
5
"Димон, прекращай, выглядишь моложе дочери". 51-летний Маликов показал 21-летнюю дочь и 58-летнюю жену (38497)
6
"Мы еще Вову не приняли, а уже Миша", "Любимых, как листов на березе". Волочкова показала нового мужчину (21454)
7
"Свят, свят". Леся Никитюк показала фото на фоне гигантского "фаллоса" (20403)
8
В сеть попали фото возлюбленной Леонардо ДиКаприо с округленным животом (17410)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS