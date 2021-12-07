Россия продолжает наращивать войска на границе с Украиной – Пентагон

Об этом пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби рассказал на брифинге, который транслировался в Facebook.
"Министр обороны сегодня утром присутствовал на встрече с ключевыми руководителями министерства, в том числе с председателем объединенного комитета начальников штабов [генералом Марком Милли], а также командующим Европейским командованием генералом [Тэдом] Волтерсом, чтобы обсудить ситуацию в Украине и, конечно, в западной части России", – сказал Кирби.
Он добавил, что глава Пентагона, военное и политическое руководство США детально проинформированы о происходящем вокруг Украины.
"Мы продолжаем видеть дополнительный потенциал, который президент [РФ Владимир] Путин продолжает увеличивать – дополнительный военный потенциал – в западной части своей страны и вокруг Украины", – отметил Кирби.
С конца октября западные СМИ пишут о том, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе.
В Минобороны Украины поначалу говорили, что каких-либо изменений на границе с РФ не произошло и украинская разведка не фиксирует наращивания российских войск.
18 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия ведет масштабную спецоперацию против Украины по дестабилизации ситуации как внутри страны, так и за ее пределами. Накопление войск РФ возле границы Украины "будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января", подчеркнул он.
По оценке украинской разведки, вблизи украинско-российской границы и на оккупированных территориях Украины РФ сосредоточила уже более 94 тыс. российских военных. Министр обороны Украины Алексей Резников не исключает, что эта цифра скоро может возрасти до 175 тыс.
В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами", заявили, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". При этом российская разведка сравнила ситуацию в Украине с той, которая наблюдалась в Грузии в преддверии военного конфликта с РФ в 2008 году.
В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.
США и НАТО на протяжении этого месяца неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границах и прозрачности намерений. В начале декабря госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Россию, что за эскалацию агрессии в Украине США введут новые экономические санкции, "от которых до сих пор воздерживались". Россию ожидают финансовые и политические последствия, если она решится на агрессивные действия против Украины, заявил в конце ноября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Путин 1 декабря заявил, что хочет получить от НАТО письменные гарантии, что Альянс не будет расширяться на восток.
Столтенберг в очередной раз повторил, что у России нет права вето на вступление Украины в Альянс.