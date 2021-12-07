Россия продолжает наращивать войска на границе с Украиной – Пентагон

Пресс-секретарь Пентагона рассказал, что министр обороны провел с подчиненными встречу, которая была посвящена ситуации вокруг Украины Фото: ЕРА

Об этом пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби рассказал на брифинге, который транслировался в Facebook.

"Министр обороны сегодня утром присутствовал на встрече с ключевыми руководителями министерства, в том числе с председателем объединенного комитета начальников штабов [генералом Марком Милли], а также командующим Европейским командованием генералом [Тэдом] Волтерсом, чтобы обсудить ситуацию в Украине и, конечно, в западной части России", – сказал Кирби.

Он добавил, что глава Пентагона, военное и политическое руководство США детально проинформированы о происходящем вокруг Украины.

"Мы продолжаем видеть дополнительный потенциал, который президент [РФ Владимир] Путин продолжает увеличивать – дополнительный военный потенциал – в западной части своей страны и вокруг Украины", – отметил Кирби.