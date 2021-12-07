Блинкен и Зеленский обсудили необходимость дипломатического урегулирования конфликта на Донбассе – Госдепартамент США

Блинкен (на фото) и Зеленский согласились с необходимостью полного восстановления суверенитета Украины над ее международно признанными границами, отметил Прайс Фото: EPA

"Они согласились с необходимостью мирного дипломатического урегулирования конфликта в Донбассе, а также полного восстановления суверенитета Украины над ее международно признанными границами, включая оккупированный Крым", – отметил Прайс.

Он подчеркнул, что Блинкен в ходе беседы с Зеленским "подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета, независимости, территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии" накануне переговоров президентов Соединенных Штатов и РФ Джо Байдена и Владимира Путина.

Зеленский написал в Twitter, что в ходе разговора он и Блинкен согласовали позиции перед беседой глав Белого дома и Кремля.

"Ничего об Украине без Украины", – добавил Зеленский.