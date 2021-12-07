ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Блинкен и Зеленский обсудили необходимость дипломатического урегулирования конфликта на Донбассе – Госдепартамент США

Блинкен (на фото) и Зеленский согласились с необходимостью полного восстановления суверенитета Украины над ее международно признанными границами, отметил Прайс
Блинкен (на фото) и Зеленский согласились с необходимостью полного восстановления суверенитета Украины над ее международно признанными границами, отметил Прайс
Фото: EPA

Госсекретарь США Энтони Блинкен и президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре 6 декабря обсудили необходимость мирного дипломатического урегулирования конфликта на Донбассе. Об этом говорится в заявлении спикера Госдепартамента США Неда Прайса, опубликованном 6 декабря на сайте Госдепа.

"Они согласились с необходимостью мирного дипломатического урегулирования конфликта в Донбассе, а также полного восстановления суверенитета Украины над ее международно признанными границами, включая оккупированный Крым", – отметил Прайс.

Он подчеркнул, что Блинкен в ходе беседы с Зеленским "подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета, независимости, территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии" накануне переговоров президентов Соединенных Штатов и РФ Джо Байдена и Владимира Путина.

Зеленский написал в Twitter, что в ходе разговора он и Блинкен согласовали позиции перед беседой глав Белого дома и Кремля.

"Ничего об Украине без Украины", – добавил Зеленский.

Контекст:

Переговоры Байдена и Путина запланированы на 7 декабря. Они пройдут по видеосвязи.

"Лидеры обсудят ряд тем в отношениях между США и Россией, включая стратегическую стабильность, кибернетические и региональные вопросы. Президент Байден подчеркнет обеспокоенность США военной деятельностью России на границе с Украиной и подтвердит поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины", – сообщала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 5 декабря

В Кремле заявили, что не ждут прорыва от переговоров. "Мы имеем такие огромные "авгиевы конюшни" сейчас в наших двусторонних отношениях, что расчистить их вот так, за несколько часов беседы, вряд ли возможно", – сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков 6 декабря. 

3 декабря помощник Путина Юрий Ушаков говорил, что повестка переговоров Байдена и президента РФ "очевидна": двусторонние отношения между РФ и США, предложенная Россией идея провести саммит Совбеза ООН, ситуация в Афганистане, Ливии, Иране и Сирии. Также Путин намерен обсудить с Байденом возможность заключения юридических договоренностей, исключающих дальнейшее движение НАТО на восток.

Путин лично встречался с Байденом с момента его вступления в должность президента США один раз – 16 июля 2021 года в Женеве (Швейцария). Кроме того, Путин и Байден несколько раз говорили по телефону.

По мнению секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, Путин, нагнетая ситуацию возле границы Украины, преследует конкретную цель. "У Путина большое желание сесть за стол переговоров с Байденом, желательно в этом году, и договориться о том, что он здесь будет властвовать. И сейчас эта нагнетаемая истерия: передвижение взад-вперед всех войск, тренировки, которые проходят, – это все в контексте того, что они должны договориться", – сказал Данилов.

The New York Times написала 25 ноября, что администрация Байдена сосредоточена на дипломатических каналах, чтобы сдержать и отговорить Путина от вторжения РФ в Украину.

The Washington Post сообщила 29 ноября, что в Белом доме готовят онлайн-переговоры Байдена с Путиным, чтобы обозначить Кремлю цену вторжения в Украину.

Байден 3 декабря заявил, что готовит меры для сдерживания Путина от агрессии против Украины. Новый пакет санкций, который разрабатывают в США, предусматривают отключение России от международной платежной системы SWIFT, сообщил 6 декабря CNN со ссылкой на собственные источники.

Теги: Россия, Владимир Путин, США, Украина, Джо Байден, Донбасс, Госдепартамент США, переговоры, агрессия, Владимир Зеленский, Энтони Блинкен, конфликт
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Димон, прекращай, выглядишь моложе дочери". 51-летний Маликов показал 21-летнюю дочь и 58-летнюю жену
"Димон, прекращай, выглядишь моложе дочери". 51-летний Маликов показал 21-летнюю дочь и 58-летнюю жену
"Красоточка, настоящая". Катя Осадчая показала, как выглядит в халате и без
"Красоточка, настоящая". Катя Осадчая показала, как выглядит в халате и без
"Свят, свят". Леся Никитюк показала фото на фоне гигантского "фаллоса"
"Свят, свят". Леся Никитюк показала фото на фоне гигантского "фаллоса"
"Офигенно круто!" Мейхер потрясла сеть исполнением арии из оперы "Кармен". Видео
"Офигенно круто!" Мейхер потрясла сеть исполнением арии из оперы "Кармен". Видео
"Переборщила с уколами", "Муж ее вечно на молоденьких менял". Ани Лорак записала видео для поклонников, но узнать ее смогли не все
"Переборщила с уколами", "Муж ее вечно на молоденьких менял". Ани Лорак записала видео для поклонников, но узнать ее смогли не все
  "Что-то слюнки потекли". Быстрый рецепт домашних конфет без масла, муки и сахара
  "Что-то слюнки потекли". Быстрый рецепт домашних конфет без масла, муки и сахара
"Если потолстеешь, будешь еще красивее". Звезда "Великолепного века" Узерли показала фигуру в облегающем платье
"Если потолстеешь, будешь еще красивее". Звезда "Великолепного века" Узерли показала фигуру в облегающем платье
"Прикройтесь", "Какая офигенная". Миша Романова снялась в ванной с голой грудью
"Прикройтесь", "Какая офигенная". Миша Романова снялась в ванной с голой грудью
"Ух, какая мадам, ням-ням", "Папа с мамой постарались смастерить". 20-летняя дочь Брежневой снялась в разных позах на фоне авто
"Ух, какая мадам, ням-ням", "Папа с мамой постарались смастерить". 20-летняя дочь Брежневой снялась в разных позах на фоне авто
Представители пострадавшей при пожаре певицы Хлебниковой рассказали о ее состоянии
Представители пострадавшей при пожаре певицы Хлебниковой рассказали о ее состоянии
  Руководитель ансамбля имени Вирского Вантух признался, что у него нет личной машины, а служебную не меняли 16 лет
  Руководитель ансамбля имени Вирского Вантух признался, что у него нет личной машины, а служебную не меняли 16 лет
"Какой секси", "Такой застенчивый". В сети обсуждают новое фото похудевшего и помолодевшего Данилко
"Какой секси", "Такой застенчивый". В сети обсуждают новое фото похудевшего и помолодевшего Данилко
  Мать Насти Каменских рассказала, почему певица резко набрала вес
  Мать Насти Каменских рассказала, почему певица резко набрала вес
"Повезло жениху". Невеста Налчаджиоглу показала голый живот в топе на тонких бретельках
"Повезло жениху". Невеста Налчаджиоглу показала голый живот в топе на тонких бретельках
  Руководитель ансамбля имени Вирского рассказал, какую зарплату получает танцор высшей категории в коллективе
  Руководитель ансамбля имени Вирского рассказал, какую зарплату получает танцор высшей категории в коллективе
Болдуин удалил страницу в Twitter после интервью об убийстве оператора на съемках "Ржавчины"
Болдуин удалил страницу в Twitter после интервью об убийстве оператора на съемках "Ржавчины"
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Кошка меняет кожу", "Это вообще законно?" Maruv сняла платье перед камерой (204489)
2
"Красотка", "Очаровательная". Певица Grosu показала грудь в глубоком декольте (71732)
3
"Люди в очередной раз стали жертвой чудо-монтажа". Огневич опять рассказала о хейте из-за шоу "Холостячка" (57626)
4
"Волосы – не зубы, отрастут". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала свою новую прическу (32036)
5
"Чудесная задница". Рианна эротично прогнулась перед камерой, показав пятую точку (28249)
6
"Мы еще Вову не приняли, а уже Миша", "Любимых, как листов на березе". Волочкова показала нового мужчину (21225)
7
В сеть попали фото возлюбленной Леонардо ДиКаприо с округленным животом (16497)
8
"Что не так с бабушкой?" На новых снимках Мадонну раскритиковали за злоупотребление Photoshop (15120)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS