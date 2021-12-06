В Минэкономики ФРГ заявили, что "Северный поток – 2" можно эксплуатировать только после сертификации

"В настоящее время мы не находимся в ситуации, когда процесс сертификации завершен. И до тех пор, пока это так, "Северный поток – 2" не может быть принят в эксплуатацию", – сказала Гюттлер.

Handelsblatt писала 26 ноября, что "Северный поток – 2" могут ввести в эксплуатацию без получения сертификата.

В частности, как указала газета, подобные примеры запуска газопроводов были в прошлом – первоначально были введены в эксплуатацию без получения сертификата "Североевропейский газопровод" (NEL) и магистральный газопровод EGL 401.

По данным Федерального сетевого агентства Германии, при запуске трубопровода без сертификации компании оператору грозит штраф в размере около €1 млн. В то же время инвестиции в строительство "Северного потока – 2" составили как минимум €10 млрд, указала Handelsblatt.

Однако в Федеральном сетевом агентстве ФРГ подчеркнули, что два предыдущих случая несопоставимы с проектом "Северный поток – 2".