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В Минэкономики ФРГ заявили, что "Северный поток – 2" можно эксплуатировать только после сертификации

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Процесс сертификации "Северного потока 2" не завершен, указали в Минэкономики ФРГ
Процесс сертификации "Северного потока – 2" не завершен, указали в Минэкономики ФРГ
Фото: Nikolai Ryutin / nord-stream2.com

Запуск "Северного потока – 2" в эксплуатацию не состоится до завершения процесса сертификации компании – оператора газопровода. Об этом 6 декабря на пресс-конференции, опубликованной на сайте Федерального министерства экономики и энергетики ФРГ, заявила представитель ведомства Нина-Мари Гюттлер.

"В настоящее время мы не находимся в ситуации, когда процесс сертификации завершен. И до тех пор, пока это так, "Северный поток – 2" не может быть принят в эксплуатацию", – сказала Гюттлер.

Handelsblatt писала 26 ноября, что "Северный поток – 2" могут ввести в эксплуатацию без получения сертификата.

В частности, как указала газета, подобные примеры запуска газопроводов были в прошлом – первоначально были введены в эксплуатацию без получения сертификата "Североевропейский газопровод" (NEL) и магистральный газопровод EGL 401.

По данным Федерального сетевого агентства Германии, при запуске трубопровода без сертификации компании оператору грозит штраф в размере около €1 млн. В то же время инвестиции в строительство "Северного потока – 2" составили как минимум €10 млрд, указала Handelsblatt.

Однако в Федеральном сетевом агентстве ФРГ подчеркнули, что два предыдущих случая несопоставимы с проектом "Северный поток – 2".

Контекст:

Строительство "Северного потока – 2", который должен соединить ФРГ и РФ по дну Балтийского моря в обход Украины, полностью завершено. 8 ноября 2021 года в "Газпроме" заявили, что трубопровод готов к запуску.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают трубопровод угрозой для энергетической безопасности Европы.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая 2021 года глава Белого дома назвал "контрпродуктивным" с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против "Северного потока – 2", поскольку газопровод "практически закончен".

Германия и США 21 июля 2021 года сообщили, что заключили соглашение по газопроводу "Северный поток – 2". Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины".

"Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) сообщил, что Nord Stream 2 AG, которой на 100% владеет российский "Газпром", 8 сентября подала заявку на сертификацию как независимого оператора системы передачи газопровода "Северный поток – 2" в Федеральное сетевое агентство ФРГ. К процедуре сертификации допущены государственная энергетическая компания Польши PGNiG и ее немецкое дочернее предприятие PGNiG Supply & Trading GmbH, а также "Нафтогаз України" и "Оператор ГТС Украины".

"Немецкая волна" отмечала, что предварительное решение по "Северному потоку – 2" должно вынести Федеральное сетевое агентство ФРГ, а затем свою позицию по газопроводу предстоит высказать Европейской комиссии, она может взять на выработку заключения до четырех месяцев. После этого у немецкого регулятора будет еще два месяца на принятие окончательного решения.

16 ноября стало известно, что Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию "Северного потока – 2". В ОГТСУ допустили, что "Газпром" попытается обойти законодательство ЕС для сертификации трубопровода. В "Нафтогазі України" не исключили, что будут обжаловать сертификацию "Северного потока – 2".

В то же время посол Германии в Украине заявила 29 ноября, что трубопровод точно не будет работать еще полгода.

Власти Украины считают, что РФ уже начала использовать "Северный поток – 2" как оружие – Россия ограничивает экспорт газа в Европу, чтобы повысить цены, сформировать энергетический кризис и оправдать запуск газопровода, который проходит сертификацию.

Теги: Газпром, Россия, Германия, ФРГ, газопровод, Северный поток – 2, российский газ, запуск, Минэкономики
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