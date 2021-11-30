В Сенате США провалили принятие оборонного бюджета из-за поправок по "Северному потоку – 2" и санкциям против России

Чтобы принять законопроект простым большинством без дебатов, необходимо было 60 голосов из 100. Однако за это процедурное решение проголосовали 45 человек, против – 51, среди которых были все присутствовавшие республиканцы, за исключением сенатора от штата Мэн Сьюзан Коллинз, и несколько демократов.
Лидер демократов в Сенате Чак Шумер назвал решение республиканцев возмутительным и подчеркнул, что оно "подорвало двухпартийный процесс". "Республиканцы просто заблокировали закон, направленный на поддержку наших войск, поддержку наших семей, безопасность американцев", – заявил он.
На рассмотрении в Сенате находится поправка в проект оборонного бюджета, внесенная сенаторами-республиканцами Джимом Ришем, Тедом Крузом и другими, об ужесточении санкций против "Северного потока – 2". Республиканцы также настаивают на более жестких санкциях в отношении России в случае эскалации российской агрессии в Украине и призывают увеличить военную помощь Украине.
Дебаты по этим поправкам зашли в тупик в середине ноября. Лидер республиканцев Митч МакКоннелл пообещал противодействовать дальнейшему продвижению законопроекта без прогресса по поправкам.
Он подчеркнул, что этот вопрос, "учитывая санкции в отношении трубопровода, который питает посягательство [президента России Владимира] Путина на Европу... безусловно, стоит времени Сената".
Он также раскритиковал Шумера за то, что он откладывал обсуждение законопроекта на несколько месяцев после того, как он был одобрен комитетом по вооруженным силам, и обратил внимание, что аналогичные правки по санкциям были и в версии оборонного бюджета от Палаты представителей, принятой в сентябре.
После того, как партии достигнут компромисса, и Сенат примет оборонный бюджет, версии обеих палат Конгресса будут согласованы, и уже единый документ отправится на подпись президенту. Politico отмечает, что лидеры Палаты представителей и Сената стремятся отправить согласованный законопроект на стол президента Джо Байдена до конца года.
В конце ноября The Hill сообщал, что администрация президента США выступает против введения более жестких санкций против российского газопровода, поскольку опасается недовольства со стороны Германии. Издание писало со ссылкой на помощников сенаторов, что госсекретарь США Энтони Блинкен призывал сенаторов от Демократической партии заблокировать соответствующие поправки к проекту оборонного бюджета.
"Они создают процедурные проблемы, чтобы избежать политически жесткого голосования. Демократы крайне нервничают по поводу голосования по "Северному потоку – 2", потому что все они были против него при предыдущей администрации, но теперь, когда Байден у власти, они считают иначе", – заявил источник в Сенате.
Строительство "Северного потока – 2", который должен соединить ФРГ и РФ по дну Балтийского моря в обход Украины, полностью завершено. 8 ноября 2021 года в "Газпроме" заявили, что трубопровод готов к запуску.
Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают трубопровод угрозой для энергетической безопасности Европы.
Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая 2021 года глава Белого дома назвал "контрпродуктивным" с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против "Северного потока – 2", поскольку газопровод "практически закончен".
Германия и США 21 июля 2021 года сообщили, что заключили соглашение по газопроводу "Северный поток – 2". Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины".
"Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) сообщил, что Nord Stream 2 AG, которой на 100% владеет российский "Газпром", 8 сентября подала заявку на сертификацию как независимого оператора системы передачи газопровода "Северный поток – 2" в Федеральное сетевое агентство ФРГ. К процедуре сертификации допущены государственная энергетическая компания Польши PGNiG и ее немецкое дочернее предприятие PGNiG Supply & Trading GmbH, а также "Нафтогаз України" и "Оператор ГТС Украины".
"Немецкая волна" отмечала, что предварительное решение по "Северному потоку – 2" должно вынести Федеральное сетевое агентство ФРГ, а затем свою позицию по газопроводу предстоит высказать Европейской комиссии, она может взять на выработку заключения до четырех месяцев. После этого у немецкого регулятора будет еще два месяца на принятие окончательного решения.
16 ноября стало известно, что Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию "Северного потока – 2". В ОГТСУ допустили, что "Газпром" попытается обойти законодательство ЕС для сертификации трубопровода. СМИ также писали, что "Северный поток – 2" могут ввести в эксплуатацию без получения сертификата.
В то же время посол Германии в Украине заявила, что трубопровод точно не будет работать еще полгода.
Власти Украины считают, что РФ уже начала использовать "Северный поток – 2" как оружие – Россия ограничивает экспорт газа в Европу, чтобы повысить цены, сформировать энергетический кризис и оправдать запуск газопровода, который проходит сертификацию.