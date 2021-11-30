В Сенате США провалили принятие оборонного бюджета из-за поправок по "Северному потоку – 2" и санкциям против России

Чтобы принять законопроект простым большинством без дебатов, необходимо было 60 голосов из 100. Однако за это процедурное решение проголосовали 45 человек, против – 51, среди которых были все присутствовавшие республиканцы, за исключением сенатора от штата Мэн Сьюзан Коллинз, и несколько демократов.

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер назвал решение республиканцев возмутительным и подчеркнул, что оно "подорвало двухпартийный процесс". "Республиканцы просто заблокировали закон, направленный на поддержку наших войск, поддержку наших семей, безопасность американцев", – заявил он.

На рассмотрении в Сенате находится поправка в проект оборонного бюджета, внесенная сенаторами-республиканцами Джимом Ришем, Тедом Крузом и другими, об ужесточении санкций против "Северного потока – 2". Республиканцы также настаивают на более жестких санкциях в отношении России в случае эскалации российской агрессии в Украине и призывают увеличить военную помощь Украине.

Дебаты по этим поправкам зашли в тупик в середине ноября. Лидер республиканцев Митч МакКоннелл пообещал противодействовать дальнейшему продвижению законопроекта без прогресса по поправкам.

Он подчеркнул, что этот вопрос, "учитывая санкции в отношении трубопровода, который питает посягательство [президента России Владимира] Путина на Европу... безусловно, стоит времени Сената".

Он также раскритиковал Шумера за то, что он откладывал обсуждение законопроекта на несколько месяцев после того, как он был одобрен комитетом по вооруженным силам, и обратил внимание, что аналогичные правки по санкциям были и в версии оборонного бюджета от Палаты представителей, принятой в сентябре.

После того, как партии достигнут компромисса, и Сенат примет оборонный бюджет, версии обеих палат Конгресса будут согласованы, и уже единый документ отправится на подпись президенту. Politico отмечает, что лидеры Палаты представителей и Сената стремятся отправить согласованный законопроект на стол президента Джо Байдена до конца года.

В конце ноября The Hill сообщал, что администрация президента США выступает против введения более жестких санкций против российского газопровода, поскольку опасается недовольства со стороны Германии. Издание писало со ссылкой на помощников сенаторов, что госсекретарь США Энтони Блинкен призывал сенаторов от Демократической партии заблокировать соответствующие поправки к проекту оборонного бюджета.

"Они создают процедурные проблемы, чтобы избежать политически жесткого голосования. Демократы крайне нервничают по поводу голосования по "Северному потоку – 2", потому что все они были против него при предыдущей администрации, но теперь, когда Байден у власти, они считают иначе", – заявил источник в Сенате.