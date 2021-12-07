Байден предупредил Путина о "решительных экономических и других мерах" в случае вторжения в Украину, призвав к деэскалации ситуации

Байден (на экране) в ходе беседы с Путиным подтвердил "свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины" Фото: EPA

Об этом говорится в пресс-релизе по итогам беседы двух президентов, опубликованном на сайте Белого дома 7 декабря.

"[Байден] ясно дал понять, что США и наши союзники ответят решительными экономическими и другими мерами в случае военной эскалации", – подчеркивается в заявлении.

Отмечается, что Байден "подтвердил свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", а также "призвал к деэскалации и возвращению к дипломатии".

"Два президента поручили своим командам принять меры, и США будут делать это в тесном сотрудничестве с союзниками и партнерами", – указали в Белом доме.

Кроме того, Байден и Путин обсудили диалог США и России по вопросам стратегической стабильности.