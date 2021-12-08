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Байден не пошел на уступки Путину по вопросу членства Украины в НАТО – Белый дом

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Байден (на фото) не давал обязательств или уступок Путину по вопросу расширения НАТО на восток, отметил Салливан
Байден (на фото) не давал обязательств или уступок Путину по вопросу расширения НАТО на восток, отметил Салливан
Фото: EPA

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе онлайн-переговоров 7 декабря не дал главе Кремля Владимиру Путину никаких обязательств относительно блокирования вступления Украины в НАТО или о сокращении военного присутствия США в регионе.

Об этом на брифинге 7 декабря, который транслировался на YouTube-канале Белого дома, заявил советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Я не собираюсь... вдаваться в подробности того, что они [Байден и Путин] обсуждали, – сказал Салливан. – Но я скажу вам ясно и прямо, что он не давал таких обязательств или уступок".

Путин во время разговора с Байденом заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины. "Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений", – сказал он.   

Спикер Кремля Дмитрий Песков 27 сентября сообщил, что тема потенциального расширения военной инфраструктуры НАТО на территории Украины находится за гранью "красных линий", о которых неоднократно говорил Путин.

В МИД Украины, комментируя заявление Пескова, отметили, что "красные линии" Путина ограничиваются территорией РФ. Глава ведомства Дмитрий Кулеба подчеркнул, что РФ не может помешать Украине сблизиться с НАТО, так как Москва не имеет права голоса в этом вопросе.

7 декабря Байден и Путин провели разговор по защищенному каналу видеосвязи. Он продлился более двух часов.

В Белом доме заявили, что Байден во время онлайн-переговоров с Путиным выразил "глубокую обеспокоенность" Соединенных Штатов и их европейских союзников в связи с наращиванием Россией сил вокруг Украины. Американский лидер подтвердил свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также призвал к деэскалации и возвращению к дипломатии.

В Кремле сообщили, что "преобладающее место" в онлайн-переговорах Путина и Байдена заняла тема Донбасса, в частности главы двух государств обсудили выполнение Минских договоренностей.

Кроме того, президенты рассмотрели вопросы информационной безопасности, план действий по иранской ядерной программе, а также сотрудничество между США и РФ.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

Байден говорил, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время, отвечая на вопрос, получит ли Украина план действий для членства в НАТО, он сказал, что "это еще предстоит увидеть" и сначала Украина должна искоренить коррупцию.

Кулеба говорил в июле, что Украина хочет получить от НАТО конкретную информацию о перспективах присоединения к Альянсу. "Если Россия является причиной, не говорите нам, что это из-за недостатка реформ", – подчеркивал министр.

Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил 1 декабря, что у РФ нет права вето на вступление Украины в НАТО, а тезис о сфере влияния России в отношении суверенных государств неприемлем.

Теги: Россия, Владимир Путин, США, Украина, НАТО, Джо Байден, Белый дом, советник, президент, блокирование, вступ, брифинг, членство, Джейк Салливан
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