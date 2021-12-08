Байден не пошел на уступки Путину по вопросу членства Украины в НАТО – Белый дом

Байден (на фото) не давал обязательств или уступок Путину по вопросу расширения НАТО на восток, отметил Салливан Фото: EPA

Об этом на брифинге 7 декабря, который транслировался на YouTube-канале Белого дома, заявил советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Я не собираюсь... вдаваться в подробности того, что они [Байден и Путин] обсуждали, – сказал Салливан. – Но я скажу вам ясно и прямо, что он не давал таких обязательств или уступок".

Путин во время разговора с Байденом заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины. "Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений", – сказал он.

Спикер Кремля Дмитрий Песков 27 сентября сообщил, что тема потенциального расширения военной инфраструктуры НАТО на территории Украины находится за гранью "красных линий", о которых неоднократно говорил Путин.

В МИД Украины, комментируя заявление Пескова, отметили, что "красные линии" Путина ограничиваются территорией РФ. Глава ведомства Дмитрий Кулеба подчеркнул, что РФ не может помешать Украине сблизиться с НАТО, так как Москва не имеет права голоса в этом вопросе.

7 декабря Байден и Путин провели разговор по защищенному каналу видеосвязи. Он продлился более двух часов.

В Белом доме заявили, что Байден во время онлайн-переговоров с Путиным выразил "глубокую обеспокоенность" Соединенных Штатов и их европейских союзников в связи с наращиванием Россией сил вокруг Украины. Американский лидер подтвердил свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также призвал к деэскалации и возвращению к дипломатии.

В Кремле сообщили, что "преобладающее место" в онлайн-переговорах Путина и Байдена заняла тема Донбасса, в частности главы двух государств обсудили выполнение Минских договоренностей.

Кроме того, президенты рассмотрели вопросы информационной безопасности, план действий по иранской ядерной программе, а также сотрудничество между США и РФ.