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В Кремле заявили, что "преобладающее место" в онлайн-переговорах Путина и Байдена заняла тема Донбасса

Онлайн-переговоры Путина (на экране) и Байдена (справа) продлились более двух часов
Онлайн-переговоры Путина (на экране) и Байдена (справа) продлились более двух часов
Фото: The White House / Twitter

Преобладающее место в онлайн-переговорах между президентами США и РФ Джо Байденом и Владимиром Путиным 7 декабря занял вопрос урегулирования конфликта на Донбассе. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В частности, главы двух государств обсудили выполнение Минских договоренностей, "являющихся безальтернативной основой мирного урегулирования" ситуации на востоке Украины.

Отмечается, что Путин пожаловался Байдену "на полный демонтаж" Украиной Минских соглашений и договоренностей, достигнутых в нормандском формате.

Накануне разговора с Путиным Байден пообщался с лидерами ФРГ, Франции, Италии и Великобритании. В совместном сообщении, опубликованном на сайте Елисейского дворца, они напомнили, что России следует возобновить переговоры с Украиной в рамках нормандского формата под эгидой Франции и Германии.

Подчеркивается, что пять глав государств и правительств обменялись оценками "ситуации, создавшей напряженность между РФ и Украиной, выразили решимость добиваться соблюдения суверенитета Украинского государства" и "заявили о своей приверженности действиям для поддержания мира и безопасности в Европе".

Перед беседой глав Белого дома и Кремля согласовали позиции президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен. В Госдепартаменте Соединенных Штатов заявили, что Зеленский и Блинкен обсудили необходимость "мирного дипломатического урегулирования конфликта на Донбассе, а также полного восстановления суверенитета Украины в ее международно признанных границах, включая оккупированный Крым".

Переговоры Байдена и Путина прошли по защищенной линии видеосвязи. Они продлились более двух часов.

Байден предупредил Путина о "решительных экономических и других мерах" в случае вторжения в Украину, призвав к деэскалации ситуации. В то же время глава Кремля пожаловался американскому президенту, что НАТО предпринимает опасные попытки "освоения украинской территории".

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия). Минск стал местом встреч ТКГ в 2014 году. Сейчас из-за пандемии коронавируса заседания ТКГ проходят в формате видеосвязи.

12 февраля 2015 года в Минске лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Владимир Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и т.д. Пока Минские соглашения не выполнены.

В Париже 9 декабря 2019 года состоялся последний саммит лидеров "Нормандской четверки". В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в 2020 году, однако этого не произошло.

От участия в переговорах в нормандском формате отказывается Россия, говорят в МИД Украины.

Теги: Россия, Владимир Путин, США, Украина, Джо Байден, Донбасс, переговоры, агрессия, Минские соглашения, нормандский формат, конфликт, президент, встреча
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