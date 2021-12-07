В Кремле заявили, что "преобладающее место" в онлайн-переговорах Путина и Байдена заняла тема Донбасса

Онлайн-переговоры Путина (на экране) и Байдена (справа) продлились более двух часов Фото: The White House / Twitter

В частности, главы двух государств обсудили выполнение Минских договоренностей, "являющихся безальтернативной основой мирного урегулирования" ситуации на востоке Украины.

Отмечается, что Путин пожаловался Байдену "на полный демонтаж" Украиной Минских соглашений и договоренностей, достигнутых в нормандском формате.

Накануне разговора с Путиным Байден пообщался с лидерами ФРГ, Франции, Италии и Великобритании. В совместном сообщении, опубликованном на сайте Елисейского дворца, они напомнили, что России следует возобновить переговоры с Украиной в рамках нормандского формата под эгидой Франции и Германии.

Подчеркивается, что пять глав государств и правительств обменялись оценками "ситуации, создавшей напряженность между РФ и Украиной, выразили решимость добиваться соблюдения суверенитета Украинского государства" и "заявили о своей приверженности действиям для поддержания мира и безопасности в Европе".

Перед беседой глав Белого дома и Кремля согласовали позиции президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен. В Госдепартаменте Соединенных Штатов заявили, что Зеленский и Блинкен обсудили необходимость "мирного дипломатического урегулирования конфликта на Донбассе, а также полного восстановления суверенитета Украины в ее международно признанных границах, включая оккупированный Крым".

Переговоры Байдена и Путина прошли по защищенной линии видеосвязи. Они продлились более двух часов.

Байден предупредил Путина о "решительных экономических и других мерах" в случае вторжения в Украину, призвав к деэскалации ситуации. В то же время глава Кремля пожаловался американскому президенту, что НАТО предпринимает опасные попытки "освоения украинской территории".