Путин ответил, нападет ли РФ на Украину

Мероприятие транслировало в YouTube агентство ТАСС.

Журналистка издания "Коммерсантъ" спросил Путина, собирается ли Россия нападать на Украину.

"Это вопрос провокационный, – ответил Путин. – Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но она вправе обеспечивать свою безопасность. Как я уже сказал, в среднесрочной и более отдаленной перспективе, и мы это обсуждаем с нашими партнерами, со всеми нашими партнерами, включая и вчерашнего моего собеседника, президента Соединенных Штатов Америки господина [Джо] Байдена".

Путин назвал очень чувствительной темой для РФ расширение НАТО, в том числе на Украину, отметив, что это ключевой вопрос.

За этим, по мнению главы Кремля, последует размещение "угрожающего" России оружия.

"В таком объеме, мне кажется, будет достаточно ответить на сегодняшний день. Мы исходим из того, что наши озабоченности хотя бы на этот раз будут услышаны… Ну как же мы не можем об этом не думать?" – сказал Путин.