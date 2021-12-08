Арахамия: США никогда не согласятся с требованиями РФ, в том числе по вопросу Украины и НАТО

"Американская сторона никогда не согласится на ультимативные требования о пересмотре глобальной повестки дня и устоявшихся международных правил, которые выдвигает российская сторона, в том числе по вопросу об Украине и НАТО", – считает Арахамия.

По его словам, Байден дал понять, что любые действия, касающиеся сдерживания России, будет координировать с европейскими партнерами.

Помимо этого, нардеп выразил благодарность американской стороне за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.