В Кремле заявили, что Байден и Путин договорились провести еще одни переговоры

По его словам, президенты двух стран решили пообщаться еще раз "после того, как состоятся контакты представителей".
Песков уточнил, что дата проведения новых переговоров Байдена и Путина не обсуждалась, но они "должны состояться весьма и весьма оперативно".
Байден и Путин проводили разговор по защищенному каналу видеосвязи. Он продлился более двух часов.
В Белом доме заявили, что Байден во время онлайн-переговоров с Путиным выразил "глубокую обеспокоенность" Соединенных Штатов и их европейских союзников в связи с наращиванием Россией сил вокруг Украины. Американский лидер подтвердил свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также призвал к деэскалации и возвращению к дипломатии.
В Кремле сообщили, что "преобладающее место" в онлайн-переговорах Путина и Байдена заняла тема Донбасса, в частности главы двух государств обсудили выполнение Минских договоренностей.
Кроме того, президенты рассмотрели вопросы информационной безопасности, план действий по иранской ядерной программе, а также сотрудничество между США и РФ.
В Белом доме отметили, что Байден не пошел на уступки российской стороне относительно возможного вступления Украины в НАТО.