В Кремле заявили, что Байден и Путин договорились провести еще одни переговоры

Разговор Байдена и Путина по защищенному каналу видеосвязи продлился более двух часов Фото: ЕРА

По его словам, президенты двух стран решили пообщаться еще раз "после того, как состоятся контакты представителей".

Песков уточнил, что дата проведения новых переговоров Байдена и Путина не обсуждалась, но они "должны состояться весьма и весьма оперативно".