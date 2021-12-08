В Офисе президента хотят получить информацию о разговоре Байдена с Путиным "из первых уст"

Никифоров подчеркнул, что у "Украины есть полное доверие к ее партнерам" Фото: president.gov.ua

"Реакция Офиса президента будет после разговора Зеленского с президентом США Байденом. Публичные коммюнике не отражают двух часов разговора, поэтому давайте все будет идти своим чередом – и когда получим информацию из первых уст, а не из коммюнике или через СМИ, тогда и будем реагировать", – сказал Никифоров.

Он подчеркнул, что у "Украины есть полное доверие к ее партнерам".

По словам Никифорова, пока неизвестно, в каком формате пройдет разговор Зеленского и Байдена – телефонного звонка или видеозвонка. Пресс-секретарь президента также добавил, что дату звонка не переносили – он изначально был запланирован на 9 декабря.