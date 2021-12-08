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В Офисе президента хотят получить информацию о разговоре Байдена с Путиным "из первых уст"

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Никифоров подчеркнул, что у "Украины есть полное доверие к ее партнерам"
Никифоров подчеркнул, что у "Украины есть полное доверие к ее партнерам"
Фото: president.gov.ua

Офис президента Украины даст комментарий о разговоре президента США Джо Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным после того, как глава Белого дома созвонится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом 8 декабря в комментарии "Украинской правде" заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

"Реакция Офиса президента будет после разговора Зеленского с президентом США Байденом. Публичные коммюнике не отражают двух часов разговора, поэтому давайте все будет идти своим чередом – и когда получим информацию из первых уст, а не из коммюнике или через СМИ, тогда и будем реагировать", – сказал Никифоров.

Он подчеркнул, что у "Украины есть полное доверие к ее партнерам".

По словам Никифорова, пока неизвестно, в каком формате пройдет разговор Зеленского и Байдена – телефонного звонка или видеозвонка. Пресс-секретарь президента также добавил, что дату звонка не переносили – он изначально был запланирован на 9 декабря.

Контекст:

Байден и Путин проводили разговор по защищенному каналу видеосвязи. Он продлился более двух часов.

В Белом доме заявили, что Байден во время онлайн-переговоров с Путиным выразил "глубокую обеспокоенность" Соединенных Штатов и их европейских союзников в связи с наращиванием Россией сил вокруг Украины. Американский лидер подтвердил свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также призвал к деэскалации и возвращению к дипломатии.

В Кремле сообщили, что "преобладающее место" в онлайн-переговорах Путина и Байдена заняла тема Донбасса, в частности главы двух государств обсудили выполнение Минских договоренностей.

Кроме того, президенты рассмотрели вопросы информационной безопасности, план действий по иранской ядерной программе, а также сотрудничество между США и РФ.

В Белом доме отметили, что Байден не пошел на уступки российской стороне относительно возможного вступления Украины в НАТО.

Теги: Россия, Владимир Путин, США, Украина, Джо Байден, Владимир Зеленский, Офис президента Украины, Сергей Никифоров
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