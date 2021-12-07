Байден поговорит с Зеленским 9 декабря, заявили в Белом доме. СМИ пишут, что в Киеве ждали звонка сегодня

Об этом на брифинге 7 декабря рассказал советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан, трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

Байден проводил с ними консультации перед разговором с Путиным. После переговоров, как сказал Салливан, глава Белого дома проинформировал лидеров Франции, Германии, Великобритании и Италии о своем разговоре с главой Кремля.

Целью второго звонка четырем лидерам были также консультации о дальнейших действиях, отметил советник Байдена. Сайт Белого дома проинформировал, что в ходе этого телефонного разговора Байден и его собеседники "подчеркнули свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также необходимость того, чтобы Россия снизила напряженность и занялась дипломатией".

"Они договорились, что их команды будут поддерживать тесный контакт, в том числе в ходе консультаций с союзниками по НАТО и партнерами по ЕС, для выработки скоординированного и всеобъемлющего подхода", – сказано в релизе.

По словам Салливана, президенту Украины Владимиру Зеленскому Байден позвонит в четверг, 9 декабря.

Журналист BuzzFeed Кристофер Миллер пишет в Twitter, комментируя слова Салливана, что в Офисе президента ему говорили, что надеялись на звонок Байдена сегодня.