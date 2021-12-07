Зеленский продлил до 10 лет санкции против причастных к выборам в Госдуму России в Крыму

Украина ввела санкции против членов "теризбиркомов" и кандидатов на выборах в российскую Госдуму в Крыму Фото: ЕРА

Санкции продлеваются с трехлетнего срока до десятилетнего. Указ вступает в силу со дня его опубликования, а контроль за его исполнением возложен на секретаря СНБО.

Отметим, что СНБО решил ввести санкции против 53 членов территориальных избиркомов и 33 кандидатов в Госдуму еще 17 сентября, до проведения выборов, тогда секретарь СНБО Алексей Данилов уточнял, что это "первый санкционный список".