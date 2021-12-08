Байден сказал Путину, что США готовы сейчас сделать то, чего не сделали в 2014 году – Белый дом

Байден предупредил Путина о санкциях в случае вторжения в Украину, сообщили в Белом доме Фото: ЕРА

"Байден сказал Путину прямо: если Россия вторгнется в Украину, США и наши европейские союзники ответят серьезными экономическими мерами", – сообщил Салливан.

Он отметил, что глава Белого дома призвал руководителя Кремля к деэскалации. По словам Салливана, в разговоре двух президентов "было много плюсов и минусов, не было передергивания пальцев, но Байден совершенно четко обозначил позицию США по этим вопросам".

"Я посмотрю вам в глаза и скажу, как президент Байден посмотрел в глаза президенту Путину и сказал ему сегодня, что то, чего мы не сделали в 2014 году, мы готовы сделать сейчас", – заявил Салливан, реагируя на реплику об оккупации Россией Крыма.