"Путин, добро пожаловать в ад". В сети запустили флешмоб "Украинцы будут сопротивляться" на фоне сообщений о вторжении РФ

Бывший народный депутат от "Народного фронта" Андрей Левус, анонсируя запуск флешмоба, писал 4 декабря в Facebook о предстоящих сегодня переговорах президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина.

"Путин в ультимативной форме требует сдачи Украины, иначе угрожает войной. Давайте продемонстрируем Путину и миру, что украинцы не будут торговать суверенитетом. "Мира" на условиях России все равно не будет – даже если Запад договорится с Путиным, а власть [главы Украинского государства Владимира] Зеленского капитулирует, украинцы будут сопротивляться российским оккупантам! Путин, добро пожаловать в ад!" – написал он.

Участников флешмоба просят разместить свое фото с хештегами #УкраїнціЧинитимутьОпір, #UkrainiansWillResist, #Putin и #Biden.

"Пусть этот жест рукой будет нашим многомиллионным ответом на ультиматумы Путина", – добавил Левус и опубликовал фото, где он демонстрирует жест, выражающий отказ.

К флешмобу присоединились более 2,3 тыс. украинцев, среди них:

украинский дипломат, директор Киевского форума по безопасности Даниил Лубкивский;

политолог Виктор Таран;

бывший политзаключенный Кремля Владимир Балух;

экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян;

художник Никита Титов (многие участники флешмоба использовали его иллюстрацию);

экс-министр образования и науки Украины Сергей Квит;

украинский военнослужащий и музыкант, фигурант дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко;

бывший советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.