От Львова до Славянска и Верховной Рады. В соцсетях набирает популярность флешмоб "Батько наш – Бандера"

Флешмоб начали ученицы 11-го класса одного из львовских лицеев. 8 октября в TikTok-аккаунте одной из них появилось видео, на котором она с одноклассницами под фонограмму поет эту патриотическую песню. На прошлой неделе на видео обратили внимание популярные в Telegram паблики, после чего начался массовый флешмоб.

Школьницы рассказали 20 октября "5 каналу", что выложили видео, "чтобы поддержать патриотическое движение в Украине", и не надеялись на такую популярность.

"Когда увидела видео в первом Telegram-канале, подумала: наверное, одно – и все. Потом в еще каких-то пабликах [увидела], где 100 тыс. подписчиков, потом [одесский активист Сергей] Стерненко [обратил внимание], российские каналы", – сказала Анна Петришин, которая участвовала во флешмобе.

Ученицы опровергли информацию, которую распространяли некоторые СМИ, что таким образом они "проучили учительницу, которая выражала свои пророссийские взгляды". Школьницы заявили, что это неправда.

"Из-за того, что начали распространять эту информацию, нам было обидно за нее, потому что она там вообще ни при чем. Она рассказывала о деятельности этих деятелей, [лидера Организации украинских националистов Степана] Бандеры и [главнокомандующего Украинской повстанческой армии Романа] Шухевича, поддерживала проукраинские взгляды", – сказала Ирина Горячая, еще одна участница флешмоба.

Впервые песню "Батько наш – Бандера" львовские школьницы услышали в исполнении черновицкого коллектива "Пентархия". "Радіо Свобода" участники ансамбля рассказали, что записали эту песню в 2019 году в музее Бандеры в селе Старый Угринов Ивано-Франковской области, а выложили ее в YouTube в 2020 году. Сейчас у этого видео более 185 тыс. просмотров, большинство комментариев пользователи оставили в последние две недели (вероятно, флешмоб добавил ему популярности).

ВИДЕО

Видео: Роман Марчишак / YouTube

Украинцы продолжают делиться роликами с песней "Батько наш – Бандера" в TikTok. Некоторые из них – пародийные, где главное действующее лицо – президент РФ Владимир Путин.

К флешмобу, в частности, присоединились дети из Славянска Донецкой области. Семь школьниц в камуфляжной форме станцевали под песню о Бандере возле стелы у въезда в город.

Одна из танцовщиц Анна Светличная рассказала Общественному, почему решила поддержать флешмоб. "Музыка хорошая, про Украину. Мы же украинцы и захотели станцевать под нее", – сказала Светличная.

ВИДЕО

Видео: Патриот Донбасса / YouTube

21 октября флешмоб поддержали в Верховной Раде. Песню спели народные депутаты от "Европейской солидарности". "Пусть вата пылает", – написала в Facebook нардеп из этой фракции Иванна Климпуш-Цинцадзе, которая поучаствовала в акции.