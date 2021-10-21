ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

От Львова до Славянска и Верховной Рады. В соцсетях набирает популярность флешмоб "Батько наш – Бандера"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Инициатором флешмоба стали львовские школьницы
Инициатором флешмоба стали львовские школьницы
Скриншот: 5 канал / YouTube

В Украине вторую неделю продолжается флешмоб "Батько наш – Бандера", участники которого выкладывают в соцсетях ролики, в которых поют эту песню.

Флешмоб начали ученицы 11-го класса одного из львовских лицеев. 8 октября в TikTok-аккаунте одной из них появилось видео, на котором она с одноклассницами под фонограмму поет эту патриотическую песню. На прошлой неделе на видео обратили внимание популярные в Telegram паблики, после чего начался массовый флешмоб. 

Школьницы рассказали 20 октября "5 каналу", что выложили видео, "чтобы поддержать патриотическое движение в Украине", и не надеялись на такую популярность.

"Когда увидела видео в первом Telegram-канале, подумала: наверное, одно – и все. Потом в еще каких-то пабликах [увидела], где 100 тыс. подписчиков, потом [одесский активист Сергей] Стерненко [обратил внимание], российские каналы", – сказала Анна Петришин, которая участвовала во флешмобе. 

Ученицы опровергли информацию, которую распространяли некоторые СМИ, что таким образом они "проучили учительницу, которая выражала свои пророссийские взгляды". Школьницы заявили, что это неправда.

"Из-за того, что начали распространять эту информацию, нам было обидно за нее, потому что она там вообще ни при чем. Она рассказывала о деятельности этих деятелей, [лидера Организации украинских националистов Степана] Бандеры и [главнокомандующего Украинской повстанческой армии Романа] Шухевича, поддерживала проукраинские взгляды", – сказала Ирина Горячая, еще одна участница флешмоба. 

Впервые песню "Батько наш – Бандера" львовские школьницы услышали в исполнении черновицкого коллектива "Пентархия". "Радіо Свобода" участники ансамбля рассказали, что записали эту песню в 2019 году в музее Бандеры в селе Старый Угринов Ивано-Франковской области, а выложили ее в YouTube в 2020 году. Сейчас у этого видео более 185 тыс. просмотров, большинство комментариев пользователи оставили в последние две недели (вероятно, флешмоб добавил ему популярности).

ВИДЕО
Видео: Роман Марчишак / YouTube

Украинцы продолжают делиться роликами с песней "Батько наш – Бандера" в TikTok. Некоторые из них – пародийные, где главное действующее лицо – президент РФ Владимир Путин. 

К флешмобу, в частности, присоединились дети из Славянска Донецкой области. Семь школьниц в камуфляжной форме станцевали под песню о Бандере возле стелы у въезда в город.

Одна из танцовщиц Анна Светличная рассказала Общественному, почему решила поддержать флешмоб. "Музыка хорошая, про Украину. Мы же украинцы и захотели станцевать под нее", – сказала Светличная. 

ВИДЕО
Видео: Патриот Донбасса / YouTube

21 октября флешмоб поддержали в Верховной Раде. Песню спели народные депутаты от "Европейской солидарности". "Пусть вата пылает", – написала в Facebook нардеп из этой фракции Иванна Климпуш-Цинцадзе, которая поучаствовала в акции. 

https://www.facebook.com/ivanna.klympushtsintsadze/videos/171516025177207/

Контекст:

Бандера – украинский политический деятель, идеолог украинского национализма. В феврале 1940 года он стал руководителем фракции ОУН(б), в 1947 году возглавил провод ОУН. В 1959 году был убит агентом КГБ.

В 2010 году третий президент Украины Виктор Ющенко присвоил Бандере звание Героя Украины (посмертно). В том же году Донецкий окружной суд признал указ Ющенко незаконным, сославшись на то, что Бандера не был гражданином Украины. В 2011 году Высший административный суд оставил в силе решение донецкого суда.

В июле 2021 года группа народных депутатов из разных фракций зарегистрировала проект постановления, в котором рекомендовала президенту Украины Владимиру Зеленскому вернуть Бандере звание Героя Украины. Документ в парламенте пока не рассматривали.

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Львов, Владимир Путин, Славянск, Степан Бандера, Юрий Шухевич, флешмоб, ОУН, соцсети, школьники, Иванна Климпуш-Цинцадзе
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Вдова солиста "Хора Турецкого" Бориса Горячева родила дочь спустя три месяца после смерти мужа
Вдова солиста "Хора Турецкого" Бориса Горячева родила дочь спустя три месяца после смерти мужа
"Как ты сюда попал, чего дрожишь?" Михалок в Полтаве ударом головы повалил мужчину, который вышел к нему на сцену. Видео
"Как ты сюда попал, чего дрожишь?" Михалок в Полтаве ударом головы повалил мужчину, который вышел к нему на сцену. Видео
"Такая невинная", "Как же тебе идет". Каменских снялась на фоне мечети с покрытой головой
"Такая невинная", "Как же тебе идет". Каменских снялась на фоне мечети с покрытой головой
"Это меня мой сынок загнал в больницу". Муж Маши Распутиной госпитализирован после скандала в шоу Малахова
"Это меня мой сынок загнал в больницу". Муж Маши Распутиной госпитализирован после скандала в шоу Малахова
"Подтягивайте свои шкрябки". Автор хита "Гуси" Wellboy проведет в Киеве автограф-сессию
"Подтягивайте свои шкрябки". Автор хита "Гуси" Wellboy проведет в Киеве автограф-сессию
"О, господи. Потрясающе". Певица Сиара на светском мероприятии в платье без белья засветила голую грудь
"О, господи. Потрясающе". Певица Сиара на светском мероприятии в платье без белья засветила голую грудь
"Восхитительно и элегантно". Футболист Александр Зинченко поздравил жену с 26-летием
"Восхитительно и элегантно". Футболист Александр Зинченко поздравил жену с 26-летием
  "Никогда не поздно отправиться на поиски любви". Jerry Heil снялась в "Межигорье" в образе 69-летней холостячки. Видео
  "Никогда не поздно отправиться на поиски любви". Jerry Heil снялась в "Межигорье" в образе 69-летней холостячки. Видео
"Так вырос! Мужичок!" Анатолий Анатолич показал сына Нила, которому исполнилось три месяца
"Так вырос! Мужичок!" Анатолий Анатолич показал сына Нила, которому исполнилось три месяца
  "Он пробовал мои маленькие голубчики и стонал". Ольга Сумская призналась, чем "приворожила" мужа
  "Он пробовал мои маленькие голубчики и стонал". Ольга Сумская призналась, чем "приворожила" мужа
"Что-то на лице мужчины не особо счастье видно", "Безотказная". 45-летняя Волочкова показала объятия с 38-летним возлюбленным
"Что-то на лице мужчины не особо счастье видно", "Безотказная". 45-летняя Волочкова показала объятия с 38-летним возлюбленным
"На вас смотришь – и стареть не страшно". 75-летняя мать Наташи Королевой показала лабутены за $1195
"На вас смотришь – и стареть не страшно". 75-летняя мать Наташи Королевой показала лабутены за $1195
Билли Айлиш запускает в продажу собственный парфюм во флаконах в виде женской груди. Фото
Билли Айлиш запускает в продажу собственный парфюм во флаконах в виде женской груди. Фото
  "Сам туда бы поехал на танке". Российский шоумен Угольников заявил, что поддерживает аннексию Крыма
  "Сам туда бы поехал на танке". Российский шоумен Угольников заявил, что поддерживает аннексию Крыма
  Как приготовить тирамису без сырых яиц. Простой рецепт от кулинарного блогера для фуршета
  Как приготовить тирамису без сырых яиц. Простой рецепт от кулинарного блогера для фуршета
"Было страшно". Гвоздева рассказала подробности аварии
"Было страшно". Гвоздева рассказала подробности аварии
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Персик видно", "Вульгарно". Дорофеева снялась в трусах, не прилегающих к телу
"Персик видно", "Вульгарно". Дорофеева снялась в трусах, не прилегающих к телу
  "Я был инициатором знакомства". Тигипко впервые рассказал о новой жене и показал свою буйволиную ферму
"Я был инициатором знакомства". Тигипко впервые рассказал о новой жене и показал свою буйволиную ферму
"Женщина-мечта", "Огонь". Мейхер позировала в прозрачном комбинезоне, расставив ноги перед объективом
"Женщина-мечта", "Огонь". Мейхер позировала в прозрачном комбинезоне, расставив ноги перед объективом
"У вас элементарного стыда нет". Настя Каменских показала соблазнительное фото в бикини
"У вас элементарного стыда нет". Настя Каменских показала соблазнительное фото в бикини
"Теперь мы еще больше счастливы. Спасибо за девочку". Влад Яма рассказал о пополнении в семье
"Теперь мы еще больше счастливы. Спасибо за девочку". Влад Яма рассказал о пополнении в семье
  Бывшая жена Сергея Тигипко прокомментировала их отношения после развода
Бывшая жена Сергея Тигипко прокомментировала их отношения после развода
"Мечтал о таком очень долго!" Юрий Горбунов показал вечер с сыновьями и без жены
"Мечтал о таком очень долго!" Юрий Горбунов показал вечер с сыновьями и без жены
  Осенний пирог из тыквы. Легкий рецепт сочного и ароматного десерта
Осенний пирог из тыквы. Легкий рецепт сочного и ароматного десерта
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS