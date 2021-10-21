От Львова до Славянска и Верховной Рады. В соцсетях набирает популярность флешмоб "Батько наш – Бандера"

Флешмоб начали ученицы 11-го класса одного из львовских лицеев. 8 октября в TikTok-аккаунте одной из них появилось видео, на котором она с одноклассницами под фонограмму поет эту патриотическую песню. На прошлой неделе на видео обратили внимание популярные в Telegram паблики, после чего начался массовый флешмоб.
Школьницы рассказали 20 октября "5 каналу", что выложили видео, "чтобы поддержать патриотическое движение в Украине", и не надеялись на такую популярность.
"Когда увидела видео в первом Telegram-канале, подумала: наверное, одно – и все. Потом в еще каких-то пабликах [увидела], где 100 тыс. подписчиков, потом [одесский активист Сергей] Стерненко [обратил внимание], российские каналы", – сказала Анна Петришин, которая участвовала во флешмобе.
Ученицы опровергли информацию, которую распространяли некоторые СМИ, что таким образом они "проучили учительницу, которая выражала свои пророссийские взгляды". Школьницы заявили, что это неправда.
"Из-за того, что начали распространять эту информацию, нам было обидно за нее, потому что она там вообще ни при чем. Она рассказывала о деятельности этих деятелей, [лидера Организации украинских националистов Степана] Бандеры и [главнокомандующего Украинской повстанческой армии Романа] Шухевича, поддерживала проукраинские взгляды", – сказала Ирина Горячая, еще одна участница флешмоба.
Впервые песню "Батько наш – Бандера" львовские школьницы услышали в исполнении черновицкого коллектива "Пентархия". "Радіо Свобода" участники ансамбля рассказали, что записали эту песню в 2019 году в музее Бандеры в селе Старый Угринов Ивано-Франковской области, а выложили ее в YouTube в 2020 году. Сейчас у этого видео более 185 тыс. просмотров, большинство комментариев пользователи оставили в последние две недели (вероятно, флешмоб добавил ему популярности).
Украинцы продолжают делиться роликами с песней "Батько наш – Бандера" в TikTok. Некоторые из них – пародийные, где главное действующее лицо – президент РФ Владимир Путин.
@gluz_man
##батьконашбандера ##степанбандера ##бандера ##бандерагерой* оригінальний звук - Малий Глюз *
@toronto.tv
???? Зал співає ##батьконашбандера ##бандера ##українамати* оригінальний звук - Телебачення Торонто
@chorniygucul
Хто за ???????? контент ставте + в коментарях (подивимся скільки нас) ##чорнийгуцул ##батьконашбандера ##україна ##челлендж ##укаїнськийтікток ##датиджоса* оригинальный звук - Коллекция Мемов
@romik262
##Україна ##путінхуйло???????? ##батьконашбандера ##????????* оригінальний звук - Справжній син Бандери
К флешмобу, в частности, присоединились дети из Славянска Донецкой области. Семь школьниц в камуфляжной форме станцевали под песню о Бандере возле стелы у въезда в город.
Одна из танцовщиц Анна Светличная рассказала Общественному, почему решила поддержать флешмоб. "Музыка хорошая, про Украину. Мы же украинцы и захотели станцевать под нее", – сказала Светличная.
21 октября флешмоб поддержали в Верховной Раде. Песню спели народные депутаты от "Европейской солидарности". "Пусть вата пылает", – написала в Facebook нардеп из этой фракции Иванна Климпуш-Цинцадзе, которая поучаствовала в акции.
Бандера – украинский политический деятель, идеолог украинского национализма. В феврале 1940 года он стал руководителем фракции ОУН(б), в 1947 году возглавил провод ОУН. В 1959 году был убит агентом КГБ.
В 2010 году третий президент Украины Виктор Ющенко присвоил Бандере звание Героя Украины (посмертно). В том же году Донецкий окружной суд признал указ Ющенко незаконным, сославшись на то, что Бандера не был гражданином Украины. В 2011 году Высший административный суд оставил в силе решение донецкого суда.
В июле 2021 года группа народных депутатов из разных фракций зарегистрировала проект постановления, в котором рекомендовала президенту Украины Владимиру Зеленскому вернуть Бандере звание Героя Украины. Документ в парламенте пока не рассматривали.