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"Батько наш – Бандера": украинские десантники поддержали флешмоб. Видео

 
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Десантники поблагодарили молодежь за патриотический тренд
Десантники поблагодарили молодежь за патриотический тренд
Скриншот: 80 окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ / Facebook

Десантники 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, базирующейся во Львове, поддержали всеукраинский песенный флешмоб "Отец наш – Бандера" и поблагодарили молодежь за патриотизм. Видео опубликовала 22 октября пресс служба бригады в Facebook.

"Мы – военнослужащие 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, благодарим юное поколение за прославление украинских ценностей и поддерживаем их! Вы – наше будущее", – заявили военные.

В публикации десантники также поблагодарили коллектив "Пентархия" за популяризацию военно-патриотической песни, которая сначала превратилась в тренд среди молодежи в соцсети Tik-Tok, а впоследствии стала флешмобом среди украинцев всех возрастов

Десантники спели знаменитую песню и передали патриотическую эстафету 79-й отдельной десантно-штурмовой бригаде города Николаева.

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Видео: 80 окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ / Facebook
Теги: Львов, военные, флешмоб, десантники, молодежь, военнослужащий, Десантно-штурмовые войска, песня
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