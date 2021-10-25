"Батько наш – Бандера": украинские десантники поддержали флешмоб. Видео

"Мы – военнослужащие 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, благодарим юное поколение за прославление украинских ценностей и поддерживаем их! Вы – наше будущее", – заявили военные.

В публикации десантники также поблагодарили коллектив "Пентархия" за популяризацию военно-патриотической песни, которая сначала превратилась в тренд среди молодежи в соцсети Tik-Tok, а впоследствии стала флешмобом среди украинцев всех возрастов.

Десантники спели знаменитую песню и передали патриотическую эстафету 79-й отдельной десантно-штурмовой бригаде города Николаева.