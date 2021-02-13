В Житомире десантники сфотографировались с бездомными животными. Фоторепортаж
Фото: Житомир.info
Фото: Житомир.info
Фото: Житомир.info
Фото: Житомир.info
Фото: Житомир.info
Фото: Житомир.info
Фото: Житомир.info
Фото: Житомир.info
Фото: Житомир.info
В Житомире военнослужащие 199 учебного центра Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины приняли участие в фотосессии с бездомными животными, чтобы помочь найти для них новых хозяев
. Об этом сообщила
пресс-служба Командования десантно-штурмовой войск в Facebook 13 февраля. Фотосессия состоялась в коммунальном предприятии "Центр защиты животных", где живут кошки и собаки. "Надеюсь, эти фото дадут толчок обществу защищать животных. Я ехал на службу утром. Было темно. Я увидел котенка на дороге и не смог проехать мимо, взял его с собой и привез в КП "Центр защиты животных" на лечение. Я сейчас ищу ему хозяина и занимаюсь его лечением", – рассказал десантник с позывным Кречет.