ГОРДОН
 
 
События

В Житомире десантники сфотографировались с бездомными животными. Фоторепортаж

Сегодня 20.51
В Житомире военнослужащие 199 учебного центра Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины приняли участие в фотосессии с бездомными животными, чтобы помочь найти для них новых хозяев. Об этом сообщила пресс-служба Командования десантно-штурмовой войск в Facebook 13 февраля. Фотосессия состоялась в коммунальном предприятии "Центр защиты животных", где живут кошки и собаки. "Надеюсь, эти фото дадут толчок обществу защищать животных. Я ехал на службу утром. Было темно. Я увидел котенка на дороге и не смог проехать мимо, взял его с собой и привез в КП "Центр защиты животных" на лечение. Я сейчас ищу ему хозяина и занимаюсь его лечением", – рассказал десантник с позывным Кречет.
Теги: Украина, Житомир, животные, десантники, лечение, собаки, военнослужащий, фотосессия, кошки, фото, бездомные
 

ДРУГИЕ ГАЛЕРЕИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ

Животные годами живут в плохих условиях, потом их пытаются продать или усыпляют, пишет MC.today
ОБЩЕСТВО
Разведение породистых животных в Украине превратилось для питомцев в ад – волонтеры
28 августа, 2020 17.07
В нелегальных питомниках в Украине кошки и собаки годами живут в тесных клетках, в собственных испражнениях, едят отходы и иногда даже не видят дневного света. Об этом идет речь в расследовании MC.today.
Полиция Шостки начала расследование
ПРОИСШЕСТВИЯ
В Сумской области нашли мертвых собак и кошек с признаками насильственной смерти – полиция
10 января, 2020 18.10
В Шостке Сумской области на свалке нашли мешки с телами мертвых собак. Кроме этого, в городе были найдены тела мертвых кошек, сообщили в полиции.
Святогор сообщал, что убивает бездомных животных
КИЕВ, ОБЩЕСТВО
Суд в Киеве оправдал догхантера Святогора
18 января, 2021 13.37
Киевский догхантер Алексей Святогор был оправдан Шевченковским райсудом Киева через два года после передачи материалов в суд.
Хайек: Для меня каждый день международный день собаки
Новости
Лицо Хайек облизала собака. Видео
28 августа, 2020 10.30
Американская актриса Сальма Хайек обнародовала видео по случаю Международного дня собаки.
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Опасный вирус, биотерроризм и роботы вместо людей. Какие прогнозы Билла Гейтса уже сбылись и что он еще предсказал. Главное
  Опасный вирус, биотерроризм и роботы вместо людей. Какие прогнозы Билла Гейтса уже сбылись и что он еще предсказал. Главное G
Наталия ДВАЛИ
  "Харьковчанин – это национальность". Полный текст невышедшего интервью Кернеса Гордону
  "Харьковчанин – это национальность". Полный текст невышедшего интервью Кернеса Гордону G
Дмитрий ГОРДОН
Что смогли выяснить эксперты ВОЗ о коронавирусе за несколько недель работы в Ухане. Главное
Что смогли выяснить эксперты ВОЗ о коронавирусе за несколько недель работы в Ухане. Главное G
Елена КРАВЧЕНКО
 
 

Спецпроекты

все спецпроекты
 
 
 

рубрики

 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS