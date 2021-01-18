Суд в Киеве оправдал догхантера Святогора

Киевский догхантер Алексей Святогор был оправдан Шевченковским райсудом Киева через два года после передачи материалов в суд.

Шевченковский райсуд Киева оправдал догхантера Алексея Святогора, которого обвиняли в пропаганде культа насилия и жестокости. Об этом 18 января сообщает УНН.

"Суд постановил признать Святогора невиновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 и ч. 3 ст. 300 Уголовного кодекса, и оправдать его", – сказала судья.

Догхантер открыто сообщал в соцсетях, что убивает бездомных собак. Святогору вменяли статью об изготовлении или распространении произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости.

11 июня 2018 года Шевченковский районный суд Киева рассмотрел ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения Святогору, назначив ему 60 суток содержания под стражей. Через две недели его выпустили из СИЗО после решения Апелляционного суда столицы, который заменил содержание под стражей круглосуточным домашним арестом.

В августе дело Святогора передали в суд.

В феврале 2019 года догхантера избили в Киеве, он получил рваные раны головы.