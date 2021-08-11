Украинские спецназовцы десантировались с американского самолета

На учениях отработали вывод в условный район групп специального назначения по воздуху с помощью парашютных систем типа "Крыло" Фото: mil.gov.ua

"Это совместные учения ССО вооруженных сил США и Украины. В частности, сегодня мы отработали вывод в условный район групп специального назначения по воздуху с помощью управляемых, парящих парашютных систем типа "Крыло" с высоты от 2 до 3 тыс. м", – говорится в сообщении. Где проходили учения, в ведомстве не уточнили.

Фото: mil.gov.ua

Отмечается, что это один из этапов подготовки украинских спецназовцев к стратегическим командно-штабным учениям "Объединенные усилия – 2021".

Перед началом практической фазы десантирования с МС-130 американские военные инструкторы провели брифинг, где подчеркнули особенности выполнения подобных задач с борта именно этого типа военно-транспортных самолетов, порядок отделения от рампы, определили очередность выхода групп, описали меры безопасности.