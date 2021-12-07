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Байден и Путин провели переговоры, в ДТП в Черниговской области погибло 13 человек. Главное за день

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Байден и Путин поговорили по видеосвязи
Байден и Путин поговорили по видеосвязи
Фото: EPA

"ГОРДОН" представляет обзор основных событий вторника, 7 декабря.

Путин и Байден поговорили по видеосвязи

7 декабря президент США Джо Байден и президент РФ Владимир Путин провели разговор по защищенному каналу видеосвязи. Он продлился более двух часов.

В Белом доме заявили, что Байден во время онлайн-переговоров с Путиным выразил "глубокую обеспокоенность" Соединенных Штатов и их европейских союзников в связи с наращиванием Россией сил вокруг Украины. Американский лидер подтвердил свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также призвал к деэскалации и возвращению к дипломатии.

Путин во время разговора заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины. "Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений", – сказал он.

ДТП в Черниговской области

В районе Брусилова Черниговской области произошло ДТП – столкнулись грузовик и маршрутка. Погибло 13 человек.

8 декабря в области объявили днем траура.

Зеленский продлил до 10 лет санкции против причастных к выборам в Госдуму РФ в оккупированном Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 10 ноября, согласно которому санкции против лиц, причастных к организации голосования на выборах в Госдуму РФ на территории временно оккупированного Крыма, продлеваются с трехлетнего срока до десятилетнего

Украинский фильм вошел в лонг-лист "Оскара"

Фильм украинского режиссера Наталки Ворожбит "Плохие дороги" вошел в лонг-лист кинопремии "Оскар" в номинации "Лучший иностранный фильм". 

Шорт-лист из 15 фильмов объявят 21 декабря.

Меркель впервые с 2011 года не возглавила список самых влиятельных женщин мира

Журнал Forbes 7 декабря опубликовал список 100 самых влиятельных женщин мира, его впервые с 2011 года возглавила не врио канцлера ФРГ Ангела Меркель.

Самой влиятельной женщиной мира признана писательница Маккензи Скотт, бывшая жена миллиардера, основателя Amazon Джеффа Безоса.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Владимир Путин, Ангела Меркель, Крым, ДТП, кино, санкции, Оскар, Джо Байден, оккупация, Черниговская область, Владимир Зеленский, Наталка Ворожбит, Маккензи Скотт
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