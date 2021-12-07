В Черниговской области столкнулись маршрутка и грузовик. 11 человек погибли, еще восемь травмированы – ГСЧС

Об этом проинформировал пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"Около 7.55 вблизи села Брусилов Черниговского района на автодороге Н-27 Чернигов – Гремяч произошло столкновение грузового автомобиля с маршрутным микроавтобусом [рейса] Чернигов – Сосница. В результате ДТП предварительно погибли 11 человек и восемь человек травмированы", – говорится в сообщении.

О причинах аварии пока не сообщается.

Полиция области накануне призывала водителей быть внимательными и осторожными на дорогах из-за ухудшения погодных условий – гололедицы, замерзания дождя и мокрого снега на поверхности земли и плохой видимости.