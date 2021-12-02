ДТП с пешеходами под Харьковом. В больнице умерла вторая женщина

В результате происшествия 56-летняя женщина скончалась на месте, вторая была госпитализирована с травмой головы и многочисленными переломами.
В областной администрации одной из причин ДТП назвали плохое освещение участка трассы.
Правоохранители открыли производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде заключения сроком от пяти до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет, сообщили в пресс-службе Национальной полиции 2 декабря.
Водителя автомобиля задержали, ему планируют сообщить о подозрении.
1 декабря возле остановки "Водяное" в городе Люботин около 17.00 произошло ДТП. 40-летний водитель автомобиля Hyundai Elantra сбил двух женщин, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных повреждений одна женщина скончалась на месте, вторую доставили в больницу.