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ДТП с пешеходами под Харьковом. В больнице умерла вторая женщина

21-летняя женщина, пострадавшая в результате ДТП в Люботине, умерла в больнице
21-летняя женщина, пострадавшая в результате ДТП в Люботине, умерла в больнице
Фото: depositphotos.com

В больнице скончалась 21-летняя женщина, которую в Люботине Харьковской области 1 декабря на пешеходном переходе сбил автомобиль. Об этом Общественному рассказали в пресс-службе мэрии Харькова.

В результате происшествия 56-летняя женщина скончалась на месте, вторая была госпитализирована с травмой головы и многочисленными переломами.

В областной администрации одной из причин ДТП назвали плохое освещение участка трассы.

Правоохранители открыли производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде заключения сроком от пяти до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет, сообщили в пресс-службе Национальной полиции 2 декабря.

Водителя автомобиля задержали, ему планируют сообщить о подозрении.

Контекст:

1 декабря возле остановки "Водяное" в городе Люботин около 17.00 произошло ДТП. 40-летний водитель автомобиля Hyundai Elantra сбил двух женщин, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных повреждений одна женщина скончалась на месте, вторую доставили в больницу.


Теги: ДТП, Харьков, автомобили, больница, Люботин, женщины, травмы, происшествие
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