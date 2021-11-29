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В Харькове волонтеры сняли ролик о нарушении ПДД, его будут показывать на 133 экранах города

В 2021 году в Харьковской области выросло количество ДТП с погибшими и травмированными детьми
В 2021 году в Харьковской области выросло количество ДТП с погибшими и травмированными детьми 
Фото: depositphotos.com

Общественный проект "Безопасный Харьков" снял социальную рекламу о важности соблюдения правил дорожного движения. Об этом 28 ноября в Facebook сообщил бизнесмен Юрий Сапронов.

Он опубликовал видео, на котором девочка отвечает маме в мессенджере, что уже почти пришла домой, затем начинает переходить на зеленый свет по зебре. В этот момент проезжает машина и раздается звук тормозов. Ролик завершается словами "Сохрани ей жизнь. Не нарушай ПДД".

По информации Сапронова, ролик сняли за неделю бесплатно волонтеры.

"Сегодня все собственники рекламных плоскостей города согласились бесплатно разместить на своих экранах первый ролик... Со вторника на 133 экранах Харькова первый ролик ГО "Безопасный Харьков" на улицах, в метро, аэропорту. 12 раз в каждом часе", – подчеркнул бизнесмен.

https://www.facebook.com/sapronov.yuri/videos/663370258406683/

Контекст:

По информации прокуратуры, в 2021 году в Харьковской области выросло количество ДТП с погибшими и травмированными детьми (более 150 было травмировано, восемь погибли), а также более чем на четверть увеличилось количество случаев вождения несовершеннолетними без прав – до 114 за первые 10 месяцев года.

В последние недели в Харькове произошли ДТП, в которых пострадали дети, и ДТП, виновниками которых следствие считает несовершеннолетних.

22 ноября мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что количество аварий в Харькове связано с качеством дорожного покрытия.

"Вы задаете вопрос: "А почему так много ДТП?" Если честно, хоть это и не популярно, но скажу вам: а потому что дороги в Харькове хорошие. Я вам не случайно говорю это. Как только ты внутриквартальную дорогу делаешь хорошую, на следующей встрече приходят люди и просят: "Положите, пожалуйста, лежачего полицейского". Потому что ездят по внутриквартальной дороге, дети выходят на площадки и начинаются проблемы", – сказал Терехов.

Теги: ДТП, Харьков, ПДД, волонтеры, видео, Юрий Сапронов, Игорь Терехов, девочка
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