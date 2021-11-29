В Харькове волонтеры сняли ролик о нарушении ПДД, его будут показывать на 133 экранах города

В 2021 году в Харьковской области выросло количество ДТП с погибшими и травмированными детьми Фото: depositphotos.com

Он опубликовал видео, на котором девочка отвечает маме в мессенджере, что уже почти пришла домой, затем начинает переходить на зеленый свет по зебре. В этот момент проезжает машина и раздается звук тормозов. Ролик завершается словами "Сохрани ей жизнь. Не нарушай ПДД".

По информации Сапронова, ролик сняли за неделю бесплатно волонтеры.

"Сегодня все собственники рекламных плоскостей города согласились бесплатно разместить на своих экранах первый ролик... Со вторника на 133 экранах Харькова первый ролик ГО "Безопасный Харьков" на улицах, в метро, аэропорту. 12 раз в каждом часе", – подчеркнул бизнесмен.