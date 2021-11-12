Наезд на подростков в Харькове. Водителю авто сообщили о подозрении

Водитель внедорожника ехал на красный свет, врезался в двух детей и протянул мальчика, оказавшегося под колесами, через весь перекресток Фото: khar.gp.gov.ua

"34-летнему мужчине сообщили о подозрении по факту нарушения правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии опьянения (ч. 2 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины)", – отметили правоохранители.

Медицинская экспертиза установила, что во время ДТП водитель находился в состоянии наркотического опьянения. Подозреваемый отрицал, что был под наркотиками, сообщило издание Newsroom. Инцидент он объяснил тем, что "засмотрелся в мобильный телефон и проехал на запрещающий сигнал светофора". В момент ДТП мужчина был в автомобиле один.

Прокуратура будет ходатайствовать о мере пресечения водителю в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.