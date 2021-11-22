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"Потому что дороги хорошие". Терехов объяснил количество ДТП в Харькове

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Терехов (в центре) призвал направить в Харьков полицейских из других городов, так как местные "знают номера и не останавливают"
Терехов (в центре) призвал направить в Харьков полицейских из других городов, так как местные "знают номера и не останавливают"
Фото: city.kharkov.ua

Количество аварий в Харькове связано с качеством дорожного покрытия, считает мэр города Игорь Терехов.

Такое мнение он высказал 22 ноября во время выездного заседания комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, Общественное вело трансляцию. 

"Вы задаете вопрос: "А почему так много ДТП?" Если честно, хоть это и не популярно, но скажу вам: а потому что дороги в Харькове хорошие. Я вам не случайно говорю это. Как только ты внутриквартальную дорогу делаешь хорошую, на следующей встрече приходят люди и просят: "Положите, пожалуйста, лежачего полицейского". Потому что ездят по внутриквартальной дороге, дети выходят на площадки и начинаются проблемы", – сказал Терехов. 

Он предложил, чтобы в город на определенное время приехали патрульные из других регионов. 

"Скажу почему. Потому что сегодня многие патрульные полицейские в Харькове знают номера тех, кто ездит [по городу], и не останавливают их", – заявил Терехов.

Контекст:

По информации прокуратуры, в 2021 году в Харьковской области выросло количество ДТП с погибшими и травмированными детьми, а также случаев, когда транспортом управляли подростки. 

В последние недели в Харькове были и ДТП, в которых пострадали дети, и ДТП, виновниками которых следствие считает несовершеннолетних.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: ДТП, Харьков, Игорь Терехов, полицейский, дороги, ДТП в Харькове
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