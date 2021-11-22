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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Харьковской области выросло количество случаев, когда транспортом управляли подростки – прокуратура

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26 октября в Харькове произошло ДТП, в котором погиб человек, аварию спровоцировал подросток
26 октября в Харькове произошло ДТП, в котором погиб человек, аварию спровоцировал подросток
Фото: khar.gp.gov.ua

С января по сентябрь 2021 года в Харьковской области выявили 114 случаев, когда транспортом незаконно управляли подростки. Об этом 22 ноября на выездном заседание комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности заявил прокурор региона Александр Фильчаков, сообщило Общественное.

"Более чем на четверть увеличилось количество случаев вождения несовершеннолетними без прав – до 114 за 10 месяцев текущего года. В прошлом году такие правонарушения повторно совершены в 11 случаях, в текущем – в пяти", – отметил прокурор.

В 30 случаях, выявленных в 2021 году, несовершеннолетние управляли авто в нетрезвом состоянии.

"В трех случаях соответствующие протоколы по ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях составлены повторно. В прошлом году по этой статье составлено 26 протоколов, в этом на четверть больше – 35", – сказал Фильчаков.

В суд направили более 250 обвинительных актов, связанных с ДТП с участием несовершеннолетних.

По данным прокурора, в Харьковской области выросло количество ДТП с погибшими и травмированными детьми.

"В текущем году зарегистрировано почти 200 ДТП с их участием, в которых более 150 травмировано, восемь погибли", – добавил он.

Контекст:

Вечером 26 октября на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Одесской в Харькове произошло ДТП. Infiniti, проезжая перекресток на высокой скорости на красный свет, врезался в автомобиль Chevrolet.

В результате ДТП 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте, трое пассажиров Infiniti – двое мужчин и 16-летняя девушка – были доставлены в больницу с тяжелыми травмами.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Водителю грозит до восьми лет тюремного заключения.

27 октября Харьковскому сообщили о подозрении по делу о ДТП со смертельным исходом. 28 октября Киевский райсуд Харькова избрал для Харьковского меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Пострадавшая в результате ДТП 16-летняя Елизавета Дусик, которая находилась в салоне Infiniti, рассказала правоохранителям, что автомобилем управлял Харьковский. До начала заседания адвокат подозреваемого Инна Данилова заявляла, что ее подзащитный после ДТП был в шоке и не помнит, находился ли он за рулем иномарки.

19 ноября в прокуратуре Харьковской области сообщили, что молекулярно-генетическая экспертиза подтвердила, что за рулем Infiniti находился 16-летний Николай Харьковский.

Теги: Украина, ДТП, Харьков, правоохранители, уголовное производство, подростки, погибшие, нарушение, Николай Харьковский
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