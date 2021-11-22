В Харьковской области выросло количество случаев, когда транспортом управляли подростки – прокуратура

"Более чем на четверть увеличилось количество случаев вождения несовершеннолетними без прав – до 114 за 10 месяцев текущего года. В прошлом году такие правонарушения повторно совершены в 11 случаях, в текущем – в пяти", – отметил прокурор.
В 30 случаях, выявленных в 2021 году, несовершеннолетние управляли авто в нетрезвом состоянии.
"В трех случаях соответствующие протоколы по ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях составлены повторно. В прошлом году по этой статье составлено 26 протоколов, в этом на четверть больше – 35", – сказал Фильчаков.
В суд направили более 250 обвинительных актов, связанных с ДТП с участием несовершеннолетних.
По данным прокурора, в Харьковской области выросло количество ДТП с погибшими и травмированными детьми.
"В текущем году зарегистрировано почти 200 ДТП с их участием, в которых более 150 травмировано, восемь погибли", – добавил он.
Вечером 26 октября на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Одесской в Харькове произошло ДТП. Infiniti, проезжая перекресток на высокой скорости на красный свет, врезался в автомобиль Chevrolet.
В результате ДТП 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте, трое пассажиров Infiniti – двое мужчин и 16-летняя девушка – были доставлены в больницу с тяжелыми травмами.
Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Водителю грозит до восьми лет тюремного заключения.
27 октября Харьковскому сообщили о подозрении по делу о ДТП со смертельным исходом. 28 октября Киевский райсуд Харькова избрал для Харьковского меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
Пострадавшая в результате ДТП 16-летняя Елизавета Дусик, которая находилась в салоне Infiniti, рассказала правоохранителям, что автомобилем управлял Харьковский. До начала заседания адвокат подозреваемого Инна Данилова заявляла, что ее подзащитный после ДТП был в шоке и не помнит, находился ли он за рулем иномарки.
19 ноября в прокуратуре Харьковской области сообщили, что молекулярно-генетическая экспертиза подтвердила, что за рулем Infiniti находился 16-летний Николай Харьковский.