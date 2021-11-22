В Харьковской области выросло количество случаев, когда транспортом управляли подростки – прокуратура

26 октября в Харькове произошло ДТП, в котором погиб человек, аварию спровоцировал подросток Фото: khar.gp.gov.ua

"Более чем на четверть увеличилось количество случаев вождения несовершеннолетними без прав – до 114 за 10 месяцев текущего года. В прошлом году такие правонарушения повторно совершены в 11 случаях, в текущем – в пяти", – отметил прокурор.

В 30 случаях, выявленных в 2021 году, несовершеннолетние управляли авто в нетрезвом состоянии.

"В трех случаях соответствующие протоколы по ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях составлены повторно. В прошлом году по этой статье составлено 26 протоколов, в этом на четверть больше – 35", – сказал Фильчаков.

В суд направили более 250 обвинительных актов, связанных с ДТП с участием несовершеннолетних.

По данным прокурора, в Харьковской области выросло количество ДТП с погибшими и травмированными детьми.

"В текущем году зарегистрировано почти 200 ДТП с их участием, в которых более 150 травмировано, восемь погибли", – добавил он.