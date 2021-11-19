Экспертиза ДНК подтвердила, что во время смертельного ДТП в Харькове за рулем был 16-летний подросток

По его словам, образцы ДНК с подушки безопасности автомобиля совпадают с образцами ДНК-материалов Харьковского.

"Вместе с допросом находившихся в автомобиле свидетелей подтверждается тот факт, что за рулем в момент ДТП находился именно 16-летний водитель", – сказал Чубенко.

Мать Харьковского Марина Дегтяр, которая сейчас находится в Германии, 18 ноября сообщила, что Infiniti, которым управлял сын, принадлежит ей, документы на авто и ключи тоже у нее. По ее словам, накануне ДТП автомобиль вместе со вторым комплектом ключей оставили для ремонта на станции техобслуживания. Оттуда его и забрал 16-летний Николай.

"Я в ближайшее время буду возвращаться. Николай – мой сын, поймите. Любая мама меня поймет, я от него отказаться не могу. Да, он понесет наказание и мы примем решение суда, но он останется моим сыном", – сказала женщина.

Она отметила, что ее семья примет любое решение суда.