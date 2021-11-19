"Что бы ни решил суд, мы примем его решение". Мать 16-летнего водителя Infiniti Николая Харьковского пообщалась с журналистами

Мать Николая Харьковского заявила, что примет любой приговор суда и не откажется от сына Фото: suspilne.media

"Я хочу сказать: что бы ни решил суд, мы примем любое решение. Хочу, чтобы закон был один для всех. Пишут, что мы предлагаем кому-то деньги, чтобы выкупить сына. Это не так. Николай в СИЗО без телефона и какой бы то ни было техники – более того, я даже не могу передать ему кроссовки. Никаких поблажек ему нет, денег у меня тоже нет", – заявила женщина в прямом эфире.

Дегтяр, которая сейчас находится в Германии, сообщила, что Infiniti, которым управлял ее сын, принадлежит ей, документы на авто и ключи тоже у нее. Накануне ДТП автомобиль вместе со вторым комплектом ключей оставили для ремонта на станции техобслуживания. Оттуда, по словам женщины, автомобиль и забрал 16-летний Николай.

Мать Харьковского утверждает, что не дарила сыну Infiniti и не давала разрешения на вождение.

"Мой сын управлял моей машиной, машины у него не было и не могло быть, потому что он несовершеннолетний. Это машина семьи, которая оформлена на мое имя. У меня была до этого машина, я многодетная мама, машина нам нужна – тот автомобиль устарел, постоянно ломался, был продан и куплен подержанный, не новый", – подчеркнула женщина.

Дегтяр принесла извинения семье погибшего в результате ДТП и отметила, что в ближайшее время планирует вернуться в Украину.

"Я в ближайшее время буду возвращаться. Николай – мой сын, поймите. Любая мама меня поймет, я от него отказаться не могу. Да, он понесет наказание и мы примем решение суда, но он останется моим сыном", – сказала женщина.