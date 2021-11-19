"Что бы ни решил суд, мы примем его решение". Мать 16-летнего водителя Infiniti Николая Харьковского пообщалась с журналистами

"Я хочу сказать: что бы ни решил суд, мы примем любое решение. Хочу, чтобы закон был один для всех. Пишут, что мы предлагаем кому-то деньги, чтобы выкупить сына. Это не так. Николай в СИЗО без телефона и какой бы то ни было техники – более того, я даже не могу передать ему кроссовки. Никаких поблажек ему нет, денег у меня тоже нет", – заявила женщина в прямом эфире.
Дегтяр, которая сейчас находится в Германии, сообщила, что Infiniti, которым управлял ее сын, принадлежит ей, документы на авто и ключи тоже у нее. Накануне ДТП автомобиль вместе со вторым комплектом ключей оставили для ремонта на станции техобслуживания. Оттуда, по словам женщины, автомобиль и забрал 16-летний Николай.
Мать Харьковского утверждает, что не дарила сыну Infiniti и не давала разрешения на вождение.
"Мой сын управлял моей машиной, машины у него не было и не могло быть, потому что он несовершеннолетний. Это машина семьи, которая оформлена на мое имя. У меня была до этого машина, я многодетная мама, машина нам нужна – тот автомобиль устарел, постоянно ломался, был продан и куплен подержанный, не новый", – подчеркнула женщина.
Дегтяр принесла извинения семье погибшего в результате ДТП и отметила, что в ближайшее время планирует вернуться в Украину.
"Я в ближайшее время буду возвращаться. Николай – мой сын, поймите. Любая мама меня поймет, я от него отказаться не могу. Да, он понесет наказание и мы примем решение суда, но он останется моим сыном", – сказала женщина.
Вечером 26 октября на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Одесской в Харькове произошло ДТП. Infiniti, проезжая перекресток на высокой скорости на красный свет, врезался в автомобиль Chevrolet.
В результате ДТП 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте, трое пассажиров Infiniti – двое мужчин и 16-летняя девушка – были доставлены в больницу с тяжелыми травмами.
Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Водителю грозит до восьми лет тюремного заключения.
Замначальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий сообщал, что правоохранители ранее дважды составляли админпротоколы в отношении 16-летнего водителя Infiniti. Материалы составлялись по ч. 2 ст. 126 Кодекса об административных правонарушениях (управление без водительского удостоверения) и ч. 1 ст. 122 (превышение установленных ограничений скорости движения).
По данным Newsroom, водитель Infiniti в 2019 году фигурировал в деле о хулиганстве с применением оружия. Он стрелял в посетителей супермаркета "Таврия В" из пневматического оружия. Летом 2021 года суд приговорил его к двум годам лишения свободы с испытательным сроком на год.
27 октября Харьковскому сообщили о подозрении по делу о ДТП со смертельным исходом. 28 октября Киевский райсуд Харькова избрал для Харьковского меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
В перерыве заседания суда, отвечая на вопросы журналиста телеканала СТБ, Харьковский фактически признал, что он был за рулем. На камеру он попросил прощения у родственников погибшего и отметил, что у машины были плохие тормоза.
Пострадавшая в результате ДТП 16-летняя Елизавета Дусик, которая находилась в салоне Infiniti, рассказала правоохранителям, что автомобилем управлял Харьковский.
До начала суда адвокат подозреваемого Инна Данилова заявляла, что ее подзащитный после ДТП был в шоке и не помнит, находился ли он за рулем иномарки.