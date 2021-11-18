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ПРОИСШЕСТВИЯ

Водителю, сбившему в Харькове подростков, суд увеличил залог почти в 10 раз

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ДТП произошло 11 ноября
ДТП произошло 11 ноября
Фото: khar.gp.gov.ua

18 ноября Харьковский апелляционный суд увеличил с 340 тыс. грн до более чем 3 млн грн залог для водителя автомобиля Toyota Land Cruiser, который в Харькове на пешеходном переходе сбил двух подростков и был взят под арест. Об этом проинформировала Харьковская областная прокуратура.

"Определением Харьковского апелляционного суда от 18 ноября 2021 года частично удовлетворена апелляционная жалоба областной прокуратуры и назначен для подозреваемого залог в сумме 3,178 млн грн", – говорится в сообщении.

NewsRoom пишет, что прокуратура требовала увеличить залог для Дмитрия Лысенко до 10 млн грн, аргументируя это тем, что он управлял машиной под действием метадона.

В свою очередь адвокат Лысенко настаивала, что "сумма залога заведомо непомерна для ее клиента", и просила снизить ее.

Издание пишет, что пострадавшие в ДТП подростки все еще находятся в больнице.

Контекст:

Днем 11 ноября на пешеходном переходе в Харькове автомобиль Toyota Land Cruiser, ехавший на красный свет, сбил 13-летних мальчика и девочку, которые переходили дорогу. Водителя задержали, дети попали в больницу в состоянии средней тяжести. У них диагностировали ушибы и сотрясение мозга.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский обнародовал видеозапись инцидента. На ней видно, что группа людей переходила дорогу по пешеходному переходу, им горел зеленый свет светофора, а водитель внедорожника ехал на красный, врезался в двух из них и протянул мальчика, оказавшегося под колесами, через весь перекресток.

По информации полиции, водитель внедорожника в мае этого года за совершение кражи был приговорен к трем годам лишения свободы с испытательным сроком в один год. Кроме того, в прошлом году он был фигурантом уголовного производства по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотиков без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины, однако дело было закрыто.

Экспертиза установила, что во время ДТП водитель находился в состоянии наркотического опьяненияПодозреваемый отрицал, что был под наркотиками, сообщал Newsroom. Инцидент он объяснил тем, что "засмотрелся в мобильный телефон и проехал на запрещающий сигнал светофора". В момент ДТП мужчина был в автомобиле один.

12 ноября водителю сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии опьянения (ч. 2 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины).

Теги: ДТП, Харьков, прокуратура, наркотики, арест, залог, дети, апелляционный суд, пострадавшие, адвокат, подростки, автомобиль, суд
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