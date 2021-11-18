Водителю, сбившему в Харькове подростков, суд увеличил залог почти в 10 раз

"Определением Харьковского апелляционного суда от 18 ноября 2021 года частично удовлетворена апелляционная жалоба областной прокуратуры и назначен для подозреваемого залог в сумме 3,178 млн грн", – говорится в сообщении.

NewsRoom пишет, что прокуратура требовала увеличить залог для Дмитрия Лысенко до 10 млн грн, аргументируя это тем, что он управлял машиной под действием метадона.

В свою очередь адвокат Лысенко настаивала, что "сумма залога заведомо непомерна для ее клиента", и просила снизить ее.

Издание пишет, что пострадавшие в ДТП подростки все еще находятся в больнице.