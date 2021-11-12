Суд избрал меру пресечения для водителя, сбившего в Харькове подростков. Он может выйти из СИЗО под залог

Водителя взяли под стражу на 60 суток с возможностью внести залог 340 тыс. грн.

"Прокурор в судебном заседании просил избрать содержание под стражей, судья попросил указать сумму залога, которая бы прокуратуру устраивала. Мы просили 10 млн грн", – сообщил пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко.

Подозреваемый сказал Общественному, что "согласен с виной".

По словам Чубенко, прокуратура планирует обжаловать решение суда. Он отметил, что раскаяния со стороны подозреваемого нет.

"Ссылается на ст. 63 Конституции, что имеет право не давать какие-либо показания против себя", – уточнил спикер прокуратуры.

Контекст:

Днем 11 ноября на пешеходном переходе в Харькове автомобиль Toyota Land Cruiser, ехавший на красный свет, сбил тринадцатилетних мальчика и девочку, которые переходили дорогу. Водителя задержали, дети попали в больницу в состоянии средней тяжести. У них диагностировали ушибы и сотрясение мозга.

Полиция подозревала что водитель мог быть под воздействием наркотиков или психотропных веществ, сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский. Также Монастырский обнародовал видеозапись инцидента. На ней видно, что группа людей переходила дорогу по пешеходному переходу, им горел зеленый свет светофора, а водитель внедорожника ехал на красный, врезался в двух из них и протянул мальчика, оказавшегося под колесами, через весь перекресток.

По информации полиции, водитель внедорожника в мае этого года за совершение кражи был приговорен к трем годам лишения свободы с испытательным сроком в один год. Кроме того, в прошлом году он был фигурантом уголовного производства по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотиков без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины, однако дело было закрыто.

Экспертиза установила, что во время ДТП водитель находился в состоянии наркотического опьянения. Подозреваемый отрицал, что был под наркотиками, сообщило издание Newsroom. Инцидент он объяснил тем, что "засмотрелся в мобильный телефон и проехал на запрещающий сигнал светофора". В момент ДТП мужчина был в автомобиле один.

12 ноября водителю сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии опьянения (ч. 2 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины).