Глава Харьковской ОГА о сбившем подростков в Харькове: Под залог этот недочеловек не выйдет

"Относительно конкретного лица, сбившего детей на пешеходном переходе. Убежден, что отпускать под залог 350 тыс. грн таких персонажей нельзя. [...] Убежден (и для этого имею основания), что под залог этот недочеловек не выйдет", – написал он.

По словам чиновника, "именно из-за относительно небольшого размера залога из-под стражи выпустили виновника аварии на островке безопасности на проспекте Науки".

"Считаю, что в этом случае залог должен быть значительно больше – по меньшей мере те же 10 млн грн, которые изначально требовало обвинения. Благодарен Харьковской областной прокуратуре за апелляционное обжалование, мягко говоря, странного решения судьи Киевского районного суда Натальи Бородиной", – объяснил Скакун.

Чиновник подчеркнул, что законов сам он не нарушал и полномочия не превышал.

Позже он опубликовал пост о том, что подозреваемый, вопреки сообщениям в СМИ, "сидит и сидеть будет".