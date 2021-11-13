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Глава Харьковской ОГА о сбившем подростков в Харькове: Под залог этот недочеловек не выйдет

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Скакун считает, что залог должен составлять 10 млн грн
Скакун считает, что залог должен составлять 10 млн грн
Фото: kharkivoda.gov.ua

Водитель автомобиля Toyota Land Cruiser, который в Харькове сбил на пешеходном переходе двух подростков, не выйдет на свободу под залог. Об этом 13 ноября заявил в Facebook глава Харьковской областной государственной администрации (ОГА) Александр Скакун.

"Относительно конкретного лица, сбившего детей на пешеходном переходе. Убежден, что отпускать под залог 350 тыс. грн таких персонажей нельзя. [...] Убежден (и для этого имею основания), что под залог этот недочеловек не выйдет", – написал он.

По словам чиновника, "именно из-за относительно небольшого размера залога из-под стражи выпустили виновника аварии на островке безопасности на проспекте Науки".

"Считаю, что в этом случае залог должен быть значительно больше – по меньшей мере те же 10 млн грн, которые изначально требовало обвинения. Благодарен Харьковской областной прокуратуре за апелляционное обжалование, мягко говоря, странного решения судьи Киевского районного суда Натальи Бородиной", – объяснил Скакун.

Чиновник подчеркнул, что законов сам он не нарушал и полномочия не превышал.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=132350745845243&id=100072109537329

Позже он опубликовал пост о том, что подозреваемый, вопреки сообщениям в СМИ, "сидит и сидеть будет".

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=132405402506444&id=100072109537329

Контекст:

Днем 11 ноября на пешеходном переходе в Харькове автомобиль Toyota Land Cruiser, ехавший на красный свет, сбил 13-летних мальчика и девочку, которые переходили дорогу. Водителя задержали, дети попали в больницу в состоянии средней тяжести. У них диагностировали ушибы и сотрясение мозга.

Полиция подозревала что водитель мог быть под воздействием наркотиков или психотропных веществ, сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

Также Монастырский обнародовал видеозапись инцидента. На ней видно, что группа людей переходила дорогу по пешеходному переходу, им горел зеленый свет светофора, а водитель внедорожника ехал на красный, врезался в двух из них и протянул мальчика, оказавшегося под колесами, через весь перекресток.

По информации полиции, водитель внедорожника в мае этого года за совершение кражи был приговорен к трем годам лишения свободы с испытательным сроком в один год. Кроме того, в прошлом году он был фигурантом уголовного производства по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотиков без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины, однако дело было закрыто.

Экспертиза установила, что во время ДТП водитель находился в состоянии наркотического опьяненияПодозреваемый отрицал, что был под наркотиками, сообщило издание Newsroom. Инцидент он объяснил тем, что "засмотрелся в мобильный телефон и проехал на запрещающий сигнал светофора". В момент ДТП мужчина был в автомобиле один.

12 ноября водителю сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии опьянения (ч. 2 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины).

Теги: ДТП, Харьков, прокуратура, авария, залог, Харьковская ОГА, подростки, автомобиль, Александр Скакун
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