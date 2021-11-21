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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Украине в результате ДТП погибло более 2,5 тыс. человек – полиция

В патрульной полиции призвали украинцев соблюдать правила дорожного движения
В патрульной полиции призвали украинцев соблюдать правила дорожного движения
Фото: Патрульна поліція України / Facebook

За 10 месяцев 2021 года в дорожно-транспортных происшествиях в Украине погибли 2592 человека, травмы получили около 25 тыс. человек. Об этом 21 ноября, в Международный день памяти жертв ДТП, в Facebook сообщила пресс-служба патрульной полиции Украины.

Правоохранители опубликовали фотографии с места аварий.

"На этих фото – последствия… Ужасные и невосполнимые последствия нарушений правил дорожного движения, чьей-то невнимательности, безразличия, безответственности. Ведь каждый думает, что такое может произойти где-то и с кем-то, но точно не с ним. Каждый день патрульные полицейские работают над тем, чтобы дороги были более безопасными, чтобы как можно меньше людей погибало в автопроисшествиях. Мы внедряем новые методы, предотвращаем, предупреждаем, выявляем и привлекаем к ответственности. Мы учим молодое поколение быть сознательными и ответственными", – отметили в посте.

В полиции добавили, что количество погибших и травмированных уменьшится, когда каждый участник дорожного движения будет соблюдать ПДД.

"Сегодня Всемирный день памяти жертв ДТП. В этот день не только вспомните всех погибших, но подумайте о том, что вы можете сделать, чтобы не увеличивать эту статистику", – подчеркнули в релизе.

https://www.facebook.com/patrolpolice.gov.ua/posts/3044246979177149

Теги: Украина, ДТП, полиция, авария, статистика, ПДД, жертвы, правоохранители, происшествия, дороги, погибшие, нарушение, травмы
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