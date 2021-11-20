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ПРОИСШЕСТВИЯ

Во Львове водитель маршрутки сбил на "зебре" двух женщин, одна из них погибла. Видео ДТП

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Тело погибшей нашли в четырех километрах от места ДТП, пишут СМИ
Тело погибшей нашли в четырех километрах от места ДТП, пишут СМИ
Фото: Поліція Львівської області / Facebook

Утром 20 ноября во Львове маршрутный автобус устроил смертельное ДТП, наехав на женщин, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Об этом в Facebook проинформировала полиция Львовской области.

"Как предварительно установили правоохранители, водитель маршрутного такси №138 марки БАЗ, 47-летний житель Львова, поворачивая с улицы Дорошенко на проспект Свободы, совершил наезд на двух львовянок в возрасте 48 и 67 лет, которые двигались по пешеходному переходу. Водитель, не останавливаясь, уехал с места ДТП", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что одну женщину отбросило, она получила повреждения и была госпитализирована, а вторая в результате полученных травм погибла.

"Патрульные полицейские обнаружили транспортное средство на конечной остановке на улице Джорджа Вашингтона. Кроме того, недалеко от маршрутки было обнаружено тело второй женщины, на которую был совершен наезд, 48-летней львовянки. Установлено, что автобус протащил зацепившуюся за кузов женщину с места ДТП", – рассказали в полиции.

Водителя задержали, он фигурирует в открытом по факту ДТП уголовном производстве по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

https://www.facebook.com/MVS.LVIV/posts/7008670022506676

Издание Credo пишет, что в ДТП погибла монахиня Ольга Дуплеца, которую маршрутка протащила после наезда на расстояние четыре километра.

Видео наезда опубликовала в YouTube патрульная полиция Львовской области.

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Видео: Патрульна поліція Львівської області / YouTube
Теги: Львов, ДТП, смерть, полиция, автобус, пострадавшие, женщины, погибшие, маршрутка, травмы
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