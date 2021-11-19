"Его подлечили, привели в чувство". 16-летний фигурант смертельного ДТП в Харькове признал свою вину

Ранее она говорила, что подзащитный не помнит, был ли он за рулем автомобиля Infiniti в момент аварии.

"На тот момент это действительно было так: он не помнил. Но прошло время, его подлечили, привели в чувство. Поймите правильно, он перенес шок, стресс, которые были после ДТП. Не каждый день такое случается. И уже логично, обоснованно смог дать показания", – уточнила Данилова.

Игорь Черняк, адвокат детей погибшего в ДТП 58-летнего харьковчанина, написал в Facebook, что ожидал признания Харьковского.

"Вполне ожидаемое развитие событий с учетом того, какой объем доказательств собран следствием. Экспертизы, показания свидетелей, записи с камер и так далее. "За рулем кто-то другой", "неисправные тормоза" и так далее, очевидно, больше не работают и не сработают", – подчеркнул юрист.

Молекулярно-генетическая экспертиза подтвердила, что за рулем Infiniti находился Харьковский, об этом сегодня сообщили в прокуратуре Харьковской области.

"Вместе с допросом находившихся в автомобиле свидетелей подтверждается тот факт, что за рулем в момент ДТП находился именно 16-летний водитель", – сказал пресс-секретарь прокуратуры Дмитрий Чубенко.

Мать Харьковского Марина Дегтяр, которая сейчас находится в Германии, 18 ноября сообщила, что Infiniti, которым управлял сын, принадлежит ей, документы на авто и ключи тоже у нее. По ее словам, накануне ДТП автомобиль вместе со вторым комплектом ключей оставили для ремонта на станции техобслуживания. Оттуда его и забрал 16-летний Николай.

"Я в ближайшее время буду возвращаться. Николай – мой сын, поймите. Любая мама меня поймет, я от него отказаться не могу. Да, он понесет наказание и мы примем решение суда, но он останется моим сыном", – сказала женщина.

Дегтяр отметила, что ее семья примет любое решение суда.