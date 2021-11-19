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ПРОИСШЕСТВИЯ

"Его подлечили, привели в чувство". 16-летний фигурант смертельного ДТП в Харькове признал свою вину

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Молекулярно-генетическая экспертиза подтвердила, что за рулем Infiniti находился Харьковский
Молекулярно-генетическая экспертиза подтвердила, что за рулем Infiniti находился Харьковский
Фото: khar.gp.gov.ua

16-летний Николай Харьковский, которого подозревают в совершении смертельного ДТП в Харькове, 19 ноября во время допроса признал свою вину. Об этом Общественному сообщила его адвокат Инна Данилова.

Ранее она говорила, что подзащитный не помнит, был ли он за рулем автомобиля Infiniti в момент аварии.

"На тот момент это действительно было так: он не помнил. Но прошло время, его подлечили, привели в чувство. Поймите правильно, он перенес шок, стресс, которые были после ДТП. Не каждый день такое случается. И уже логично, обоснованно смог дать показания", – уточнила Данилова.

Игорь Черняк, адвокат детей погибшего в ДТП 58-летнего харьковчанина, написал в Facebook, что ожидал признания Харьковского.

"Вполне ожидаемое развитие событий с учетом того, какой объем доказательств собран следствием. Экспертизы, показания свидетелей, записи с камер и так далее. "За рулем кто-то другой", "неисправные тормоза" и так далее, очевидно, больше не работают и не сработают", – подчеркнул юрист.

https://www.facebook.com/igor.cherniak.121/posts/1003443420216599

Молекулярно-генетическая экспертиза подтвердила, что за рулем Infiniti находился Харьковский, об этом сегодня сообщили в прокуратуре Харьковской области.

"Вместе с допросом находившихся в автомобиле свидетелей подтверждается тот факт, что за рулем в момент ДТП находился именно 16-летний водитель", – сказал пресс-секретарь прокуратуры Дмитрий Чубенко.

Мать Харьковского Марина Дегтяр, которая сейчас находится в Германии, 18 ноября сообщила, что Infiniti, которым управлял сын, принадлежит ей, документы на авто и ключи тоже у нее. По ее словам, накануне ДТП автомобиль вместе со вторым комплектом ключей оставили для ремонта на станции техобслуживания. Оттуда его и забрал 16-летний Николай.

"Я в ближайшее время буду возвращаться. Николай – мой сын, поймите. Любая мама меня поймет, я от него отказаться не могу. Да, он понесет наказание и мы примем решение суда, но он останется моим сыном", – сказала женщина.

Дегтяр отметила, что ее семья примет любое решение суда.

Контекст:

Вечером 26 октября на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Одесской в Харькове произошло ДТП. Infiniti, проезжая перекресток на высокой скорости на красный свет, врезался в автомобиль Chevrolet.

В результате ДТП 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте, трое пассажиров Infiniti – двое мужчин и 16-летняя девушка – были доставлены в больницу с тяжелыми травмами.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Водителю грозит до восьми лет тюремного заключения.

Замначальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий сообщал, что правоохранители ранее дважды составляли админпротоколы в отношении 16-летнего водителя Infiniti. Материалы составлялись по ч. 2 ст. 126 Кодекса об административных правонарушениях (управление без водительского удостоверения) и ч. 1 ст. 122 (превышение установленных ограничений скорости движения).

По данным Newsroom, водитель Infiniti в 2019 году фигурировал в деле о хулиганстве с применением оружия. Он стрелял в посетителей супермаркета "Таврия В" из пневматического оружия. Летом 2021 года суд приговорил его к двум годам лишения свободы с испытательным сроком на год.

27 октября Харьковскому сообщили о подозрении по делу о ДТП со смертельным исходом. 28 октября Киевский райсуд Харькова избрал для Харьковского меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

В перерыве заседания суда, отвечая на вопросы журналиста телеканала СТБ, Харьковский фактически признал, что он был за рулем. На камеру он попросил прощения у родственников погибшего и отметил, что у машины были плохие тормоза.

Пострадавшая в результате ДТП 16-летняя Елизавета Дусик, которая находилась в салоне Infiniti, рассказала правоохранителям, что автомобилем управлял Харьковский.

До начала заседания Данилова заявляла, что ее подзащитный после ДТП был в шоке и не помнит, находился ли он за рулем иномарки.

Теги: Украина, Харьков, авария, экспертиза, адвокат, автомобиль, ДТП в Харькове, Николай Харьковский
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