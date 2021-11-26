ДТП с фурой в Харькове. Экспертиза выявила в крови водителя каннабиноиды и опиаты

25 ноября в районе окружной дороги Харькова произошло ДТП, в результате которого погибло три человека Фото: hk.npu.gov.ua

Экспертиза установила, что мужчина управлял транспортным средством под действием каннабиноидов и опиатов.

41-летний водитель, который является жителем Запорожья, задержан. Ему сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от семи до 12 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от семи до 10 лет.

Мера пресечения для водителя пока не избрана.

Мужчина возит грузы по Украине, раньше к уголовной ответственности его не привлекали, рассказал Общественному пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

"На допросе водитель сказал, что не понимает, как произошло это ДТП, никакой конкретики, то есть он увидел автомобиль, произошло столкновение и переворачивание авто. Не объясняет, почему проигнорировал светофор", – сказал Чубенко.

В суде прокуроры будут просить для водителя фуры содержания под стражей.

"Водитель в госпитализации не нуждается, способен участвовать в следственных действиях", – отметил спикер прокуратуры.

По его словам, в больнице остаются три участника ДТП – два пассажира Chevrolet и водитель грузовика, угрозы для их жизни нет.