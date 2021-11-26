Во время смертельного ДТП с грузовиком и легковыми машинами под Харьковом водитель грузовика был пьян – полиция

"Согласно выводам освидетельствования установлено, что водитель MAN управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения", – говорится в сообщении.
Водитель задержан, ему собираются объявить о подозрении в совершении преступления.
У водителя грузовика рана в области локтевого сустава. Он находится в больнице под охраной полиции, сообщил "Новини.LIVE Kharkiv" замглавврача больницы скорой и неотложной медицинской помощи Андрей Соцкий.
По его словам, всего к медикам обратилось четыре человека. Двое с ушибами получили медицинскую помощь и покинули больницу для амбулаторного лечения. Еще один находится в отделении нейрохирургии, угрозы его жизни нет.
Вечером 25 ноября в районе окружной дороги Харькова столкнулись автомобиль Chevrolet Nubira, который двигался в направлении Харькова и пересекал перекресток на зеленый сигнал светофора, с грузовиком MAN с полуприцепом, который ехал на красный свет.
После столкновения грузовик опрокинулся на встречную полосу движения, где в это время был автомобиль такси Renault Logan, а также задел полуприцепом еще один автомобиль – Suzuki СХ-4.
В результате ДТП 49-летний водитель такси и двое его пассажиров (49-летняя женщина и трехлетняя девочка) погибли на месте происшествия. Еще, по разным данным, четыре или пять человек были доставлены в больницу с травмами.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения водителями) Уголовного кодекса Украины.