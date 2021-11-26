Во время смертельного ДТП с грузовиком и легковыми машинами под Харьковом водитель грузовика был пьян – полиция

Грузовик после столкновения опрокинулся боком на встречную полосу, где ехали машины Фото: hk.npu.gov.ua

"Согласно выводам освидетельствования установлено, что водитель MAN управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения", – говорится в сообщении.

Водитель задержан, ему собираются объявить о подозрении в совершении преступления.

У водителя грузовика рана в области локтевого сустава. Он находится в больнице под охраной полиции, сообщил "Новини.LIVE Kharkiv" замглавврача больницы скорой и неотложной медицинской помощи Андрей Соцкий.

По его словам, всего к медикам обратилось четыре человека. Двое с ушибами получили медицинскую помощь и покинули больницу для амбулаторного лечения. Еще один находится в отделении нейрохирургии, угрозы его жизни нет.