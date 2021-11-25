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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Виннице пьяный активист "Дорожного контроля" сбил велосипедистку на пешеходном переходе, женщина умерла

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ДТП произошло 18 ноября, через пять дней женщина умерла в больнице
ДТП произошло 18 ноября, через пять дней женщина умерла в больнице
Фото: vn.npu.gov.ua

В Виннице вечером 18 ноября 30-летний водитель автомобиля Mercedes сбил женщину, когда она переходила с велосипедом дорогу на зебре. Об этом сообщил сайт Национальной полиции.

53-летняя винничанка с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом обеих голеней была госпитализирована. По информации телеканала "2+2", ее несколько дней не могли опознать.

За рулем автомобиля находился 30-летний активист общественной организации "Дорожный контроль" Роман Шиманский. Он отказался на месте ДТП пройти тест на состояние алкогольного опьянения.

Мужчину отправили в наркодиспансер, где у него взяли анализ крови, во время его прохождения Шиманский жаловался на здоровье. Согласно выводам экспертизы, в крови водителя было 2 промилле алкоголя, в 10 раз больше нормы.

23 ноября пострадавшая в аварии умерла в больнице, сообщили в НПУ.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Следствие будет настаивать на том, чтобы активиста взяли под стражу.

Глава винницкого "Дорожного контроля" Владимир Зайдух сообщил журналистам, что Шиманского исключили из организации.

У погибшей остался больной муж, который почти не ходит.

Теги: Украина, Дорожный контроль, ДТП, Винница, полиция, алкоголь, больница, экспертиза, активист, велосипедисты, дороги, подозрение, НПУ, автомобиль, травмы
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